Pablo Solari se aferró a la camiseta de titular de River Plate desde su llegada, algo que demuestran sus números con siete goles en nueve compromisos, pero el gran arranque se ve amargado por una lesión que lo pone en duda de poder disputar su primer Superclásico contra Boca Juniors.

El exjugador de Colo Colo sufrió una rotura fibrilar en su femoral izquierdo el pasado fin de semana contra Barracas Central y rápidamente se convirtió en el principal dolor de cabeza para su entrenador Marcelo Gallardo, quien ha llevado sus entrenamientos recientes con la mayor cautela posible.

A dos días del partido que se celebrará en La Bombonera, las posibilidades de sumar minutos para el joven atacante parecen ir creciendo y así lo manifestó el técnico en su más reciente conferencia de prensa. "Le tocó salir del último partido por una molestia, ayer hizo un buen entrenamiento y veremos cómo evoluciona, pero creo que voy a poder contar con él", puntualizó.

El Muñeco descartó, por completo, que en caso que el Pibe tenga acción lo haga estando infiltrado. "Sí, los cinco cambios generan una ventana a favor, pero no lo pienso desde ese lugar. Si Solari no estuviera en condiciones, no jugaría", apuntó.

El dos veces campeón de Copa Libertadores habló del impacto inmediato de Solari. "Más allá de su rápida respuesta futbolística y asimilación, y lo rápido que pudo empezar a tomar vuelo, yo estuve hablando con él y traté de acompañarlo en el proceso, es un chico joven que recién llega y no hay que perder de vista los procesos normales".

Gallardo analizó de lo que espera del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. "Imagino un partido de mucha disputa en la mitad de la cancha. Los dos equipos van a querer tomar el protagonismo, trataremos de hacernos cargo e imponernos en la cancha", enfatizó el estratega.