Este jueves la actualidad de Universidad de Chile despertó con un bombazo: el defensa de Colo Colo, Matías Zaldivia, está en carpeta de Azul Azul y hay opciones que el zaguero se mude desde el estadio Monumental al CDA del Chuncho de cara al 2023, para ponerse a las órdenes del nuevo DT, Mauricio Pellegrino.

La información vino por parte de La Tercera y de inmediato la polémica y las reacciones no se hicieron esperar tanto desde el pueblo azul como del lado del Cacique. Zaldivia llegó a Colo Colo en julio de 2015 tras siete años en la Ruca asoma como nuevo refuerzo de la U directamente del cuadro albo.

En Radio Cooperativa, el ídolo y referente de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, analizó la posibilidad de ver a Zaldivia vestido de azul proveniente del Cacique.

“Me parece que el jugador lo tiene que poner en la balanza también, todo eso, los pro y los contra, para terminar decidiéndose ir a un equipo que en definitiva no es tu enemigo, pero sí tu rival de siempre”, dijo Barti.

El hoy comentarista agregó que “el jugador tiene que entender que esto también va a repercutir, va a generar polémica y anticuerpos, eso ha pasado siempre, no sólo ahora. O al menos desde el último tiempo”.

“Quizás antes no pasaba tanto porque no había tanta cobertura ni tecnología, pero a lo que me refiero es que si Zaldivia va a la U y arranca de buena forma, el hincha se termina olvidándose de todo, pero tiene que andar bien y la tiene que romper, porque en cuando falle en una oportunidad la presión será extremadamente grande. Lamentablemente es así”, complementó el ex futbolista.

La arista Pellegrino

Por otro lado, Barticciotto dejó una pregunta en el aire: ¿quién está conformando el plantel de la U previa, durante y tras la reciente llegada del entrenador Mauricio Pellegrino?

“¿A Zaldivia lo elige Pellegrino? Ah, lo propone la gerencia deportiva. Entonces no le preguntaron antes. Yo digo que los técnicos no pueden elegir a todos los futbolistas, pero si estamos hablando que viene un DT y ya le están trayendo los jugadores los dirigentes empezamos mal”, expuso tajante Barti.

Marcelo Barticciotto sentenció que “me sorprende que venga Pellegrino y no termine trayendo jugadores de su gusto. Esperemos que los que empiecen a llegar sean de su gusto y de la dirigencia, que sea compartido”.