Matías Zaldivia está cerca de convertirse en nuevo jugador de la Universidad de Chile y cambiar de vereda tras siete años vistiendo la camiseta de Colo Colo. Un golpe tremendo para un mercado de pases que sigue moviéndose pensando en la temporada 2023 del fútbol chileno.

Un traspaso inminente que trae inmediatas repercusiones en todo el medio futbolístico nacional. Y uno de los que reaccionó fue Mauricio Pinilla, quien criticó con todo la posibilidad de que el zaguero recale en el CDA.

Pinigol, en Deportes en Agricultura preguntó al panel si "¿vamos a seguir con la cuestión de seguir trayendo jugadores de Colo Colo? Cuentenme uno que haya rendido, uno que no haya sido puteado por todos lados".

Además, recordó el traspaso de Jean Beausejour, manifestando que "la U le fue a comprarlo por 2.5 millones de dólares. Un crack, todo. Pero la U no le puede ir a comprar una estrella a Colo Colo".

Una postura que no fue respaldada por el resto del panel, señalando que son profesionales y que no debiese haber problema. Pero Pinilla se mantuvo en su idea argumentando que "¿quién te asegura que le va dar el liderazgo que tuvo en Colo Colo? Mejor me traigo uno de afuera, uno con cojones, un uruguayo, un paraguayo"

Eso sí, Pinilla aclaró que "Zaldivia me encanta, es tremendo jugador, pero la U no puede seguir trayendo jugadores de Colo Colo. La U necesita jugadores que lleguen a impregnarse de la camiseta de la U. Si viniese de otro club me lo traigo sin dudas, pero así no".

El pase de Zaldivia a Universidad de Chile podría darse a la brevedad producto de que el Mati está libre, pudiendo negociar individualmente con cualquier institución. Solo deben ponerse de acuerdo en el contrato y se contretaría un fichaje que promete muy polémico.