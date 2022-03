El delantero del Real Betis sacó la voz para aplaudir lo realizado por el Ingeniero hasta ahora en el cuadro verdiblanco, pero también sorprendió reconociendo que tuvo que trabajar el doble para ganarse un lugar ya que el Ingeniero "me ha llegado a decir que estaba decepcionado conmigo en alguna ocasión".

El Real Betis de Manuel Pellegrini vuelve este fin de semana a la acción y el director técnico chileno ya ajusta los últimos detalles para recibir al Osasuna por la fecha 30 de La Liga de España, donde la prensa española advierte que una de las bajas que más lamentará será Borja Iglesias.

El delantero español de 29 años ha estado varios días trabajando apartado del resto de sus compañeros y eso ha generado que se especule con respecto a su presencia en el estadio Benito Villamarín este domingo, aunque en diálogo con El Pelotazo de Canal Sur Radio puso calma.

"No es nada, es un trabajo preventivo", reconoció el Panda al respecto para tranquilizar a los hinchas, y también tuvo palabras para elogiar lo que ha realizado el Ingeniero al mando del banquillo verdiblanco. "Ha implementado una forma de jugar que nos favorece, que nos gusta y que nos convierte en protagonistas", indicó.

Pero eso no quedó ahí, ya que el espigado ex ariete del RCD Espanyol continuó alabando al estratega chileno y destacó que "también ha transmitido esa mentalidad ganadora, de saber que todos los partidos son importantes y que no te puedes dejar ir en ningún momento".

Eso sí, el Panda también reconoció que Pellegrini le metió presión para alcanzar la gran forma en la que está hoy en día, e incluso reveló que el ex director técnico del Manchester City y Real Madrid le dio un fuerte tirón de orejas para ayudarlo a mejorar su nivel.

"Me ha llegado a decir que estaba decepcionado conmigo en alguna ocasión, que tenía que hacer más, que me había visto hacer más, que podía... En ese momento es complicado, pero era una tecla que tenía que tocar y que funcionó", reconoció agradecido Iglesias.

Para cerrar, Iglesias explicó lo que hizo para salir adelante después del reto que le pegó el Ingeniero. "Cuando vives una situación mas crítica lo que podía hacer era entrenar más y tratar de ser más positivo, saber qué llegaría el momento", concluyó.

De esta manera, Manuel Pellegrini se enfocará ahora en lo que será la fecha 30 de La Liga de España, donde este domingo 3 de abril jugará ante Osasuna en el estadio Benito Villamarín desde las 10:15 horas, donde habrá que esperar a ver que decisión toma con respecto a usar o no a Borja Iglesias.