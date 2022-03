Para el Real Betis el día más complicado de la temporada llegó este jueves al ser eliminados de la Europa League de una manera muy ingrata frente al Eintracht Frankfurt, que empató 1-1 en la última jugada de la prórroga por un tremendo error de Rui Silva que hizo que el marcador global finalizara 3-2 para los alemanes.

La decisión de Manuel Pellegrini de no darle la titularidad a Claudio Bravo resultó clave, pero el técnico no tuvo reproches para su guardameta. "El empate fue muy doloroso. Creo que con el partido que hemos hecho, especialmente en los últimos 30 minutos merecíamos llegar a los penaltis. Estamos amargados, queríamos continuar en Europa League", afirmó.

El Ingeniero no profundizó demasiado en el fallo del arquero portugués. "No he visto la repetición todavía. Hay árbitro y un VAR y estimaron que no hay falta y no hay nada que hacer. En términos generales, contento con lo que hizo el equipo, pero no se dio para los penaltis", manifestó.

El estratega fue portavoz del sentimiento de sus dirigidos. "El vestuario está afectado. Tuvimos todo para continuar en este torneo. La amargura se ve compensada en el sentido de seguir disputando La Liga en igualdad de condiciones con otros rivales en cuanto a descanso y preparación. En 40 días jugamos 14 partidos".

Pellegrini, sin embargo, sigue orgullo de Betis por su gran temporada. "El futuro nunca se puede saber. Lo que sí tengo claro es que llevamos 15 meses compitiendo a un nivel importante que nos clasificó el año pasado a Europa League. Este año también estamos compitiendo muy bien. Si bien tenemos una sensación de amargura, hay un camino recorrido que no se pierde", puntualizó.