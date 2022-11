El ex futbolista chileno usó su espacio en ESPN para festejar con todo la eliminación de la Tricolor en la Copa del Mundo de la FIFA. "Hizo dos buenos partidos, pero los equipos que no tienen tanta historia cuando tienen que definir se caen", fue parte de su ácida crítica.

Ecuador llora todavía su eliminación del Mundial de Qatar 2022. Tras caer 2-1 ante Senegal en la tercera y última fecha del Grupo A, la selección sudamericana dijo adiós al torneo y eso causó la tristeza de la prensa ecuatoriana y también de sus hinchas. Eso sí, Chile no quedó tan afectado y así lo dejó en claro Luka Tudor, que celebró con todo.

Y es que el ex futbolista chileno aprovechó su espacio como comentarista deportivo en ESPN para disparar con todo en contra de la Tricolor después de su amarga caída de la Copa del Mundo de la FIFA, sobre la cual reconoció sentirse muy contento ya que los del país de la mitad del mundo no merecían decir presente tras el caso Byron Castillo.

"Qué bueno que se fue Ecuador, porque son chantas"

En el programa F90 de ESPN Chile, Tudor se fue con todo. "Qué bueno que se fue Ecuador", disparó de entrada y causó la molestia de algunos en el panel que no dudaron en preguntarle por qué tanta mala onda, y su respuesta fue igual de dura.

"Porque sí, porque son chantas, chantetes, ahí arreglaron las cosas e hicieron un par de cositas, no me digas que no, porque sí", continuó lanzando el ex jugador de Universidad Católica y la selección chilena. "Esto va a llegar a Quito, Luka", le advirtió Felipe Bianchi. "No me interesa", lanzó de vuelta Tudor.

Eso no fue todo, ya que el retirado delantero de 53 años destaca que el equipo de Gustavo Alfaro "en general hizo dos partidos buenos, a mí me gustaron los dos primeros partidos, pero cuando tienen que definir, que es algo que le pasa a ciertos equipos que no tienen tanta historia, o poner la personalidad, la cabeza, la mentalidad y la fortaleza mental, se caen. Eso es lo que pasó, se enfrentaron a un gran equipo, muy físico, técnicamente bueno, y listo".

Para cerrar, le consultaron si asocia el adiós con la polémica de Byron Castillo. "No, pero por lo que hicieron igual me parece que no es tan injusto que hayan quedado fuera, esa es mi visión desde la justicia, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero en el momento decisivo fallaron, así es la cosa futbolísticamente hablando", concluyó.