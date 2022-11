Senegal eliminó a Ecuador del Mundial de Qatar 2022 y los cibernautas recordaron otra vez el parecido entre el entrenador de los Leones de la Teranga, Aliou Cissé, con el rapero estadounidense, tanto que los hicieron tendencia en Twitter. "Cómo no iban a clasificar si tienen a Snoop Dogg como director técnico", se quejó un usuario.

Ecuador tuvo un dramático adiós en el Mundial de Qatar 2022. La Tricolor enfrentó a Senegal con la misión de obtener un empate o una victoria para asegurar su paso a los octavos de final, pero no pudieron conseguirlo. Los africanos, dirigidos por Aliou Cissé, estuvieron a la altura de la definición, ganaron 2-1 y se llevaron el ticket a la siguiente ronda. Algo que hizo que varios en las siempre punzantes redes sociales recordaran su parecido con Snoop Dogg.

Un auténtico multiverso de la Copa del Mundo de la FIFA se desató hace algunos días cuando el propio rapero estadounidense reaccionó a un usuario en Twitter que se cuestionó si el que estaba sentado en la banca de los Leones de la Teranga era Cissé o el músico oriundo de California. Pues bueno, ahora volvió a surgir la duda y lo hicieron tendencia.

"Un día eres rapero, y al otro metes a Senegal en octavos"

Los siempre atentos cibernautas no dejaron pasar el triunfo del elenco africano ante el combinado dirigido por Gustavo Alfaro, quien puso en duda su continuidad en la banca ecuatoriana tras decir adiós a la cita planetaria, y sacaron nuevamente a flote el parecido entre el estratega de 46 años y el empresario, productor y músico de 51.

Más de seis mil tuits hicieron que "Snoop Dogg" se ubicara entre las tendencias de la siempre ardiente red social del pajarito, donde algunos sufrían mientras que otros festejaban con imágenes del autor de "Drop It Like It's Hot" felicitándolo por el tremendo logro de meterse entre los 16 mejores equipos del Mundial.

"Cómo no iba a clasificar Senegal si tiene a Snoop Dogg como director técnico. Adiós Ecuador del Mundial.", reclamaron un par de ecuatorianos. Otro usuario explicó que "la ventaja de Senegal es que tienen a Snoop Dogg", y otro destacó que "un día es el rapero importante del mundo y al otro clasifica a Senegal para los octavos de final del Mundial, un fenómeno Snoop Dogg".

"Aliou Cissé, el Snoop Dogg senegalés, mostró virtudes de verdadero líder. Supo manejar la baja de Mané a la perfección. Está en octavos y puede seguir haciendo historia", dijo uno más aterrizado. Y otro más elevado dijo: "el DT de Senegal está a un porro de ser Snoop Dogg".

Llegamos a quedar mareados de tanto Snoop Dogg, pero lo cierto es que los tuiteros hacían alusión a Aliou Cissé, quien hizo historia al meter a Senegal en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, y ahora habrá que ver como le va en la ronda de los 16 mejores.