En la previa del choque entre ecuatorianos y senegaleses, el técnico de la Tricolor advirtió que "en nuestra mente está ir a ganar", mientras que el estratega de los Leones de la Teranga lanzó que "vengo de un país que no acepta la derrota". Se viene un duelo de dientes apretados.

Gustavo Alfaro y Aliou Cissé disparan con todo antes del Ecuador vs Senegal en el Mundial

El Mundial de Qatar 2022 sigue con todo, y este martes 29 de noviembre se vienen tremendos partidos. Para cerrar el grupo A, Ecuador y Senegal se enfrentan para definir su futuro en el torneo, ya que Países Bajos enfrenta a Qatar y considerando el historial de los locales es muy probable que pierdan. Por eso, el segundo cupo se lo pelearán entre el cuadro sudamericano y los africanos.

Si la Tricolor gana, hará siete puntos y asegurará su participación en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, mientras que si los Leones de la Teranga consiguen la victoria sumarán seis unidades y le quitarán ese puesto a su rival. Por eso, en la previa tanto Gustavo Alfaro como Aliou Cissé dejan ver que se viene un duelo de dientes apretados en el estadio Internacional Jalifa.

Ambos quieren sí o sí la victoria

En la conferencia de prensa previa a la "final" que disputarán el combinado del país de la mitad del mundo ante los de la costa oeste de África, ambos directores técnicos dejan en claro que sí o sí irán por la victoria. Y solo uno puede conseguirla.

Alfaro lanza que "no podemos cambiar nuestra idiosincrasia. Ecuador tiene una manera de jugar, en nuestra mente está ir a ganar. Respetamos al rival, que es un buen equipo, que tiene un buen técnico, que tiene una idea muy clara y se reinventó bien tras la baja de Sadio Mané. Pero no saldremos a empatar".

"Si salimos a empatar perdemos protagonismo y nosotros necesitamos protagonismo. Saldremos a ganar porque tenemos un bloque ofensivo muy bueno y una defensa muy sólida", complementó el argentino.

Cissé, por su parte, disparó que "tenemos un rival muy difícil, pero a nosotros no nos vale más que la victoria, así que no podemos especular, hay que ganar a toda costa para seguir la aventura. Respetamos a Ecuador, pero hemos preparado bien el partido y esperamos obtener la victoria".

"Vengo de un país que no acepta la derrota, nos gusta ganar. No clasificarse sería difícil de digerir", añadió el senegalés.

Tras eso, el ex DT de Boca Juniors reconoció que "tuvimos dos buenas actuaciones, pero contra Senegal eso no nos alcanza. Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve, Es diferente que el primer partido, que era el de las emociones, y que el segundo, que era el de las confirmaciones".

Por su parte, el estratega oriundo de Ziguinchor detalla que "el fútbol no es la guerra, nadie va a morir en el campo, pero es un partido muy importante para esta generación que desde 2020 hace cosas extraordinarias y que queremos continuar. Hay que luchar hasta el último minuto, podemos marcar en todo momento. No debemos dejar que lo que está en juego nos bloquee".

Alfaro deja en claro que a pesar de llegar al duelo "con opciones de clasificar" igualmente se encuentran "un paso por fuera. Todo lo que se hizo ya se acabó, hay que empezar una construcción nueva". Por eso, cierra añadiendo que están "con la tranquilidad de haber hecho los deberes".

"La principal cualidad de Ecuador es que es muy físico, que concede pocas ocasiones y goles, que se procura muchas opciones de marcar. Tenemos que defender bien y ser capaces de ser decisivos en ataque. Estamos obligados a marcar", concluyó Cissé.

