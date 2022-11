El experimentado entrenador que dirige a Ecuador quedó muy conforme con la presentación que La Tri dejó en el empate 1-1 ante Países Bajos, que la dejó muy cerca de clasificar en el Grupo A del Mundial de Qatar 2022. "Lo empatamos con fútbol y coraje, una combinación que me pone muy orgulloso y calculo que a la gente en el país también", apuntó Gustavo Alfaro.

Alfaro tras el empate de Ecuador: "No es malo reconocerse inferior al rival, sí es malo sentirlo"

Ecuador logró una paridad ante Países Bajos que bien puede interpretarse como un pasito más hacia la siguiente ronda del Mundial de Qatar 2022, que tuvo al anfitrión como la primera selección eliminada de la competencia. Pese a que comenzaron en desventaja gracias a un golazo de Cody Gakpo, los ecuatorianos no sólo encontraron la igualdad.

También estuvieron a punto de pasar adelante en el marcador, como por ejemplo cuando Gonzalo Plata estrelló una pelota en el travesaño de la portería custodiada por el gigante Andries Noppert. Y con esa misma sensación quedó el DT de La Tri, Gustavo Alfaro, quien en el duelo ante los neerlandeses optó por una modificación en el esquema táctico.

"Conforme pasaban los minutos nos dimos cuenta de que podíamos", afirmó el experimentado entrenador argentino. "Se jugó bien, de igual a igual. Lo empatamos con fútbol y coraje, esa combinación que me pone muy orgulloso y calculo que la gente en Ecuador debe estar disfrutando el esfuerzo de estos chicos. Nos faltó terminar esas jugadas que tuvimos y que en este tipo de torneos deben aprovecharse. Pero este grupo está a la altura de los grandes desafíos. No ganamos por las eventualidades", apuntó también el ex adiestrador de Boca Juniors de su país natal.

Pero también dejó un particular mensaje en torno al sentimiento que había en el plantel en las horas previas al enfrentamiento con los pupilos de Louis van Gaal. "Lo que menos me interesaba hoy era el resultado y se los dije a los jugadores. Teníamos al frente a un equipo con 17 partidos invicto y con aspiraciones serias a ganar el Mundial", introdujo Alfaro, poco antes de dejar una frase para el bronce.

"No está mal reconocerse inferior al rival. Está mal sentirse inferior a él. Hoy Ecuador dio la pelea, les había dicho que teníamos 90 minutos para demostrar que teníamos hambre de jugar este partido", cerró el estratego, quien condujo a Arsenal de Sarandí a ganar la Copa Sudamericana en 2007.