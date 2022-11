La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar trae un verdadero duelo de infarto en el partidazo que protagonizan las selecciones de Países Bajos y Ecuador por el grupo A del certamen, ambos buscando el liderato exclusivo tras sus respectivos soñados estrenos el fin de semana.

¿Cuándo juegan Países Bajos vs Ecuador por el Mundial de Qatar?

Países Bajos enfrenta a Ecuador este viernes 25 de noviembre a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Internacional Jalifa de la ciudad de Doha, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo H?

El duelo de Países Bajos vs Ecuador se podrá ver en vivo por TV abierta en Chilevisión y Canal 13, además de DirecTV Sports en cable, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

CHV

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Canal 13

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de las señales online de CHV y Canal 13 (solo con internet hogar, no por redes móviles), además de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 13:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 11:00 horas por DirecTV y DirecTV GO.

Ecuador: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas.

México: 10:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7.

Paraguay: 13:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO.

Uruguay: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1.

Venezuela: 12:00 horas por DirecTV Sports.

¿Cómo fue el último enfrentamiento entre ambos equipos?

La última y única vez que se vieron las caras fue a mediados de mayo de 2014, en un partido amistoso preparatorio para la Copa del Mundo que se celebró en Brasil, con igualdad 1 a 1 en el marcador final.

Grupo A de Qatar 2022