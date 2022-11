El experimentado DT argentino de Ecuador dio prácticamente por hecho que el capitán y goleador de La Tri dirá presente en el segundo duelo por el Grupo A ante los neerlandeses. "Para mí es un plus tenerlo, dámelo siempre", aseguró Gustavo Alfaro.

Gustavo Alfaro y la recuperación de Enner Valencia: "Ni con fuego lo sacas vs. Países Bajos"

Gustavo Alfaro terminó algo insatisfecho, pero conforme con la victoria de Ecuador, que abrió su participación en el Mundial 2022 con un 2-0 ante Qatar, el anfitrión del certamen. Un doblete de Enner Valencia bastó para que La Tri consiguiera un triunfo que, por el dominio mostrado en el trámite del juego, pudo ser muchísimo más amplio que dos tantos en el marcador.

Por estas horas, la escuadra amarilla puede recobrar las energías mientras espera que se complete la primera jornada del Grupo A, que enfrentará a Países Bajos frente a Senegal. Precisamente el cuadro neerlandés, que no podrá contar con Memphis Depay ante los africanos, será el segundo escollo de los ecuatorianos.

Y quedó la duda de si podrá jugar el capitán y máximo goleador del elenco sudamericano en Mundiales con cinco conquistas, pues resultó con dolor en la rodilla luego de dos infracciones que sufrió en el primer tiempo: literalmente le ocurrió prácticamente de todo al atacante del Fenerbahce de Turquía, pues le invalidaron un gol, le hicieron una falta dentro del área que él mismo transformó en gol con una calma pasmosa para ejecutar el penal y anotó un cabezazo espectacular para liquidar a los qataríes.

Eso sí, el experimentado DT argentino que llegó a Ecuador luego de un paso por Boca Juniors tiene plena confianza en que Enner Valencia pueda jugar ante la Oranje. "Tenemos tres o cuatro jugadores con inconvenientes. Afortunadamente son traumatismos", dijo Alfaro antes de llenar de esperanzas a los fanáticos de La Tri.

"Es el goleador histórico del equipo, sabemos el compromiso que tiene. Para mí es un plus tenerlo y contra Países Bajos va a estar sí o sí, no lo sacas ni con fuego del equipo para ese partido. A mí, dámelo siempre", aclaró el ex DT de Tigre y Huracán de Argentina, quien hace unos días recurrió a su historia personal para explicar el porqué de la convocatoria del atacante Kevin Rodríguez, quien milita en el Imbabura de la segunda división ecuatoriana.