El técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, dijo que no se fue conforme, pese a la victoria por 2-0 sobre Qatar en el inicio del Mundial. Dice que el marcador pudo ser más amplio.

Gustavo Alfaro tras inicio triunfal: "Me voy con sabor a poco, porque pudimos marcar más"

Este domingo la selección de Ecuador derrotó por 2-0 al anfitrión Qatar en el estadio Al Bayt de Al Khor en el inicio de la Copa del Mundo 2022.

El técnico de los sudamericanos, Gustavo Alfaro, se mostró contento con el triunfo, pero reconoció que no se siente totalmente conforme, pues el equipo tuvo opciones de marcar más goles, los que podrían ser vitales en la definición del Grupo A.

"Es una buena victoria porque siempre el primer partido de un Mundial es el que acarrea mayor tensión; uno no tiene una versión exacta del equipo. Solo tuvimos cuatro días para prepararnos y el rival tenía los movimientos muy ajustados", señaló el estratega.

"Con lo que hicimos hoy y lo que hicimos en la fase de clasificación sudamericana no nos alcanza. Aquí están los mejores y los tiempos de recuperación son cortos", añadió.

Luego, afirmó: "Quedó sabor a poco, pues faltó más capacidad de resolución cuando contragolpeas y el equipo lo va a necesitar contra Países Bajos y Senegal si quiere tener pretensiones".

"Por suerte los chicos tienen claro esto. En el entretiempo pregunté si están conformes y dijeron que no, porque podemos dar más y hacer mejor las cosas. No me voy conforme", insistió.

"Lo importante era ganar, pero sustentado en las formas y fueron las que pretendíamos. Pero no me voy conforme, hicimos parte de los deberes. Tenemos una ilusión muy grande, podemos llegar hasta donde el corazón nos empuje", finalizó.

Por su parte, su colega de Qatar, Félix Sánchez, señaló: "Nos ha costado mucho entrar al partido contra un equipo que nos ha superdo en todas las facetas del juego hoy. Intentar aprender de la experiencia y preparar el partido siguiente".