Ecuador se demoró muchísimo. Hizo estallar las expectativas, también provocó que más de alguna huella dactilar desapareciera de tanto darle tecleos al F5. Pero La Tri confirmó el secreto a voces que había gritado al mundo el embajador de aquel país en Qatar: Byron Castillo no forma parte de los 26 convocados de La Tri para competir en el Grupo A de la Copa del Mundo 2022 con el anfitrión del certamen, Senegal y Países Bajos.

Más allá de que el lateral derecho del León de México salió lesionado luego de recibir un patadón en el amistoso frente a Irak, en la nación del ombligo del planeta tienen claro que hubo un telefonazo del departamento jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para decidir la ausencia. Pero no fue la única determinación polémica que tuvo que tomar Gustavo Alfaro.

El DT argentino también escogió llevar a la competencia al atacante Kevin Rodríguez, quien milita en el Imbabura de la segunda división de esa nación. Eso, por cierto, encendió muchísimas dudas en el ambiente futbolero. Pero el ex entrenador de Boca Juniors defendió a ultranza la inclusión del delantero de 22 años, autor de 10 goles en su equipo.

"Si yo no te digo quién es Kevin Rodríguez. Vienes como espectador, miras el partido y no sabes de dónde es. ¿Viste diferencias con el resto de sus compañeros que estuvieron ahí que jugan en México, Europa y Estados Unidos?", preguntó el ex entrenador de Arsenal de Sarandí en alusión al estreno del jugador en el combinado nacional ante Irak en Madrid.

"Como decía Einstein, es mucho más difícil desactivar un átomo que un prejuicio. Con un preconcepto lo mando antes de nacer. Es de segunda división, no sirve y lo tiramos al fondo del mar.La frescura, humildad y generosidad que tiene ese chico. Se puso la camiseta de Ecuador y entró en un partido internacional. Yo no sé si hubiese tenido el coraje de ese pibe", agregó Alfaro, maravillado por los 27 minutos que tuvo Rodríguez, el reemplazante de José Cifuentes en esa paridad sin goles contra los recios jugadores iraquíes.

"Y lo hizo con una soltura como si estuviera jugando en Imbabura. Celebro estas apariciones y me encantan estos desafíos. Como no me tembló el pulso cuando tuve que poner a Piero (Hincapié) de titular en la Copa América o a Moisés (Caicedo) con nueve partidos a marcarlo a Messi. Y así con Gonzalo (Plata) y todos los chicos", aseveró el trasandino con la mira fija en el zaguero central del Bayer Leverkusen, el volante del Brighton & Hove Albion de Inglaterra y al extremo del Valladolid de España.

"Son cosas que ellos se ganan. Estoy acá para dar oportunidades porque algún día alguien me la dio a mí. Estaría mal si yo no diera. No las regalo, hay que ganarse el derecho. Pero cuando yo veo que las tienen, como todos estos chicos, los tiro adentro de la cancha porque sé que el compromiso que tienen es muy grande. Cada vez que lo veo a Kevin me recuerda mis años de lucha, cuando yo estaba en el ascenso. En un año viajé más de 44 mil kilómetros en bus para jugar partidos, soñando con los domingos de primera. Y no tienes idea lo lejos que me quedaba el fútbol de primera de mi país, ni hablar de un Mundial, era otra dimensión", contó también el adiestrador nacido en Rafaela hace 60 años.

Por cierto, el veterano adiestrador no se quedó con eso. "Estoy para eso, para dar oportunidades. Convoqué jugadores de 37 años y otros de 18. Todos tuvieron su lugar y pasaron. Llega un punto que me toca tomar decisiones y en función de trazar la raya, a todos les he dado oportunidades. A los que no tuve en convocatorias los tuve en microciclos, hablé con entrenadores, vi entrenamientos, todos los partidos. En función de las necesidades del equipo y de los méritos de aprovechar las oportunidades", manifestó.

Alfaro se arrepiente de no haber citado antes a Kevin Rodríguez

Gustavo Alfaro citó a Albert Einstein para defender la convocatoria de Kevin Rodríguez. Aunque también reveló que pudo haberlo hecho antes. "Te confieso algo, me arrepiento de no haberlo llevado a la gira cuando jugamos con Japón y Arabia, tuve ese prejuicio absurdo de decir cómo voy a llevar a un jugador de segunda división. Pero no sé si será la vejez o qué que me pone más allá del bien o mal, si el chico tiene condiciones, digo por qué se la voy a privar yo", relató el ex técnico de Tigre y Huracán en Argentina.

"Y la demostración suya fue muy valiente, entró con soltura, naturalidad, se asoció, quiso. Está peleando por un lugar, cuando reciba los informes de todos voy a sopesar lo que hizo uno y otro, lo que tiene y no tiene. En función de eso daré el lugar en la lista, es una decisión ingrata poner a uno adentro y dejar otro afuera. No es fácil, pero es lo que me toca. La Copa del Mundo es un privilegio, tiene la obligación quizá de no darle la derecha a quien pueda tener la expectativa de jugarla, que todo futbolista tiene", cerró con las indirectas alusiones a las ausencias de Leonardo Campana o de Felipe Caicedo.