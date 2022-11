Senegal le clava alfileres al goleador de Ecuador, Enner Valencia: “Ojalá no esté”

La selección ecuatoriana enfrentará este martes a Senegal, en un duelo trascendental para definir la clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El equipo que dirige Gustavo Alfaro sólo necesita un empate en el estadio Internacional Jalifa para meterse en la fase final de la cita planetaria.

Sin embargo, el entrenador argentino aseguró que no apostará a la igualdad: “No podemos cambiar nuestra idiosincrasia. Ecuador tiene una manera de jugar e ir a ganar está en nuestra mente. Respetamos al rival, que es un buen equipo, tiene un buen técnico y una idea muy clara, y se ha reinventado bien tras la baja de Sadio Mané. Pero no saldremos a empatar".

Pero la gran preocupación de La Tri es la presencia de su goleador y figura, Enner Valencia. El delantero del Fenerbahce se mantiene con molestias en las rodillas, que no han sido impedimento para convertirse en el hombre clave de Ecuador, con tres goles en los enfrentamientos anteriores contra Qatar y Países Bajos.

Técnico de Senegal: "Ojalá Valencia no esté"



¿Jugará Enner Valencia? Gustavo Alfaro mantuvo la incertidumbre sobre el goleador. "Lamentablemente tuvo un esguince en el primer partido. No comprometió sus ligamentos ni meniscos, pero tiene ese esguince. Pero de la misma manera, tiene un corazón pintado por la Tri. Eso lo empuja a querer estar en cada partido. El liderazgo de nuestro capitán es esencial. Soy un defensor acérrimo de Enner Valencia”, expresó Alfaro.

En cambio, el DT de Senegal, Aliou Cissé, no tuvo ningún pudor en lanzarle una "maldición" al 9 ecuatoriano: "Ojalá que no esté, pero si juega, debemos estar concentrados todo el tiempo. Es un partido de vida o muerte. Es una forma de decir. Un partido no es una batalla y nadie va a morir en la cancha. Ojalá nos podamos llevar la victoria", concluyó.

Ecuador se enfrentará con Senegal este martes 29 de noviembre a las 12:00 horas de Chile, en el estadio Internacional Jalifa de la ciudad de Doha, en Qatar.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22