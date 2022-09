Universidad de Chile se quedó con un triunfo vital ante Palestino y, por lo menos por septiembre, puede respirar tranquilo y fuera de la zona de descenso. Los azules mostraron otra cara bajo la mano de Sebastián Miranda, quien dio inicio a su nuevo proceso tras la salida de Diego López.

La victoria azul saca a la U de una pésima racha en el Campeonato Nacional, donde no sumaban de a tres desde hace más de dos meses. La hinchada del Romántico Viajero solo sonríe con la victoria, aunque, en otro espacio, fue la causa de un gran debate.

Fue el partido hecho por la U el que generó la discusión entre Felipe Bianchi y Luka Tudor, divididos por esta nueva cara del Bulla. Durante ESPN F 90, Bianchi aplaudió que los azules "salieron a ganar" con Miranda, lo que no vio con López, y se desconcertó al ver el desacuerdo de Tudor.

"La gran diferencia es que la U salió a ganar el partido y eso no lo habíamos visto nunca con Diego López", aseguró Bianchi. A lo que recibió la negativa de su colega: "No, no nunca. No quiero defender...", contestó Tudor.

"¡Deja de defender a técnicos de muy mal nivel, hombre! Mira a todos los que has defendido: a Gustavo Poyet, al profesor Reinaldo Rueda, ahora defiendes a Diego López. ¡Son muy malos técnicos! Muy malos, hicieron un muy mal trabajo", lanzó Bianchi.

"Y los voy a seguir defendiendo. Me parece una falta de respeto", replicó Tudor. "A mí me parece una falta de respeto para la gente que nos está viendo que sigas defendiendo a gente que hizo mal su trabajo", lanzó por su lado Bianchi.