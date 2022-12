Croacia no pudo con Argentina en semifinales de Qatar 2022. El cuadro comandado por Zlatko Dalić fue superado por la Albiceleste, con unos inspirados Lionel Messi y Julián Álvarez, y terminó su sueño mundialista. Ahora, le resta disputar el duelo por el tercer y cuarto puesto.

Más allá de las estrellas que chocaron en la cancha del Estadio Lusail, el partido entre croatas y argentinos tuvo otro protagonista: el árbitro Daniele Orsato. Una falta dudosa del portero Domink Livakovic sobre Álvarez hizo que el italiano decretara penal a favor de la Albiceleste, el que daría inicio a la goleada.

"Contra Messi y Orsato no fue posible", tituló la prensa croata después de la derrota, pero no fueron los únicos dardos que llegaron. El mismo Luka Modric, figura y capitán de la selección europea, apuntó en contra el réferi tras el controvertido partido.

"Es un momento clave del partido, no nos da córner y pita penalti, que para mí no era, porque él tira y se choca con nuestro portero. No me puedo creer que haya pitado ese penalti. Eso cambia el partido", lamentó el volante del Real Madrid.

"Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar. Es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre", continuó en referencia al juez.

Ahora, Modric y compañía deberán pasar la página de la amarga derrota y enfocarse en lo que será su última participación en el Mundial. El cuadro croata disputará el tercer y cuarto puesto ante Francia o Marruecos, escuadras que este miércoles disputan su llave de semifinales.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22