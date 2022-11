La selección española se prepara para cerrar el Grupo E de Qatar 2022 enfrentando a Japón por la tercera fecha de la fase zonal en una tabla donde lo ibéricos, nipones, Costa Rica y Alemania llegan vivos buscando la clasificación a los octavos de final.

Así las cosas, el DT Luis Enrique adelantó en conferencia de prensa que no se guardará nada para el vital duelo y saldrá a mantener el primer lugar de la tabla: “queda un entrenamiento para decidir la alineación. No pensamos especular con ningún jugador. Sólo pensamos en ganar porque los cuatro equipos se pueden clasificar. Queremos quedar primeros”.

“No podemos ni debemos especular. Es muy humano hablar de ellos, nosotros lo hemos hecho, pero no vale de nada elegir. Ojalá nos veamos con Brasil en cuartos porque eso significa que los dos quedamos primero de grupo. Siempre será favorita, pero pagar un Mundial hay que ganar a todos los que toquen. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones o nosotros no lo entendemos así. Quedar primeros significaría que hemos sido mejores”, agregó el técnico.

Luis Enrique complementa tajante: “imagina que vamos 0-0 en los dos partidos... y en el 95' de los dos partidos marcan Japón y Costa Rica. Estás fuera. No podemos hacer la cuenta de la lechera. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones y yo no lo entiendo así. Además no hay un lado más fácil en el fútbol. Queremos ser primeros y luego para ganar un Mundial hay que ganar a las mejores”.

Además advirtió que “tanto Gavi como Rodri están a disposición, ambos querían entrenar ayer y les paramos, porque tienen mucha carga de minutos en sus equipos, pero están para jugar”.

Sobre el rival, el entrenador de España sentenció que “Japón es muy bien trabajada. Nos enfrentamos a ellos en los Juegos. Siete de los nuestros estuvieron allí. Muy dinámicos, rápidos, muy 'pesados' porque presionan. Destaco el centro de campo, a los que es muy complicado quitarle el balón”.

Cabe recordar que Luis Enrique realizó en la previa del duelo ante Japón un cuestionamiento a través de su transmisión por Twitch, criticando la postura defensiva de muchos entrenadores durante la presente Copa del Mundo.

España enfrenta a Japón este jueves 1 de diciembre desde las 16:00 horas. En paralelo, la colista Alemania se juega la vida ante Costa Rica en pitazo inicial simultáneo.

