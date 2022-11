Lionel Messi tenía la llave para abrir el partido. Y la utilizó en los 64', cuando recibió solo un pase de Ángel di María. El resto corrió por cuenta de su maravillosa pierna zurda: amortiguó el balón y sacó un zurdazo seco rasante que se le hizo imposible de tapar a Guillermo Ochoa, el excéntrico golero de México. Argentina venció por 2-0 al Tri y tomó aire en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

"Tenemos que jugar de esta manera, era un partido muy complicado para levantarlo. México juega bien, tiene un gran técnico y maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como debíamos, con mucha intensidad", dijo el crack del Paris Saint-Germain antes de tener un lapsus linguae.

La Pulga prosiguió y comentó que "en el segundo, cuando nos cagamos...nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a ser lo que somos. Con el resultado, la euforia y la necesidad se hizo el partido, había que ganar para acomodarnos. Sabíamos que arrancaba otro Mundial para nosotros y lo pudimos hacer".

"Nos costó mucho el primer partido. Es normal porque hay muchas condicionantes en el primer partido, muchos chicos que juegan su primer Mundial, el horario. No son excusas, pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo fueron dos jugadas aisladas que nos hicieron perder el partido. Tuvimos muchas situaciones que por centímetros no nos pusimos 2-0", aseguró también el rosarino, ex futbolista del Barcelona de España.

Messi aclara el mito de su tobillo en Qatar 2022

Hubo versiones que hablaron de complicaciones físicas de Lionel Messi. Eran en su tobillo. Y esa alarma creció a raíz de una foto, que evidenciaba una inflamación en aquella zona. Pero al cabo de la victoria ante México, fue el capitán de Argentina quien aclaró todo.

"No sé por qué se dijeron tantas cosas. El otro día se hablaba del tobillo y no tenía nada. Casi al finalizar, en el último minuto, me doblé en serio el tobillo. Parece a propósito. Se dijo toda la semana y no tenía nada y me lo doblé en el último minuto del primer partido", afirmó en alusión a los instantes finales de la sorpresiva derrota trasandina contra Arabia Saudita.

Desmintió varias versiones en torno a esa supuesta lesión. "Entrené bien, nunca entrené solo, hice el esfuerzo que había que hacer", en referencia a que no llegó al duelo con los aztecas en el 100 por ciento de sus condiciones. Pero eso no importó.

"No podemos bajar los brazos ahora, nosotros nos pusimos así, todas son finales para nosotros y no podemos errar. La respuesta de la gente sabíamos que sería así, creo que les cumplimos, llevamos mucho tiempo de la mano y así se consiguieron muchas cosas muy lindas", cerró Lionel Messi, con muchas ganas de seguir el camino de Diego Armando Maradona.