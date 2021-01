Koeman responde al interés del PSG por Messi: "Es normal. Si me preguntas si tengo interés por Neymar o Mbappé también te digo que sí"

Este lunes, el mánager del PSG, Leonardo, hizo oficial el interés del club parisino por fichar a Lionel Messi para la próxima temporada. El rumor toma fuerza, considerando el polémico intento de salida del Barcelona que tuvo la Pulga tras la eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich.

Lo cierto es que en junio e este año, el astro argentino queda en condición de libre y el PSG se frota las manos pensando en su carta. Sobre esta opción, el entrenador culé, Ronald Koeman, le bajó el perfil: "Si a mí me preguntan si tengo interés por Neymar o Mbappé, yo digo que sí. Es normal".

Por otro lado, el DT holandés analizó la dura derrota en la Supercopa de España ante el Bilbao y lamentó la suspensión de Leo por su tarjeta roja: "Estuvimos jodidos tras perder la final de la Supercopa. Tampoco hay más tiempo de ir abajo, estamos en un buen camino y hay que seguir adelante".

"El club me ha dicho que son dos partidos, pero no está de acuerdo y ya veremos. Hay cosas que se pueden defender y es tema del club. Ojalá le reduzcan la sanción y, si no, jugaremos dos partidos sin él", añadió en conferencia de prensa.

Este jueves, el Barça tiene un nuevo desafío en la Copa del Rey ante el Cornellá: "Nos hemos entrenado para el juego. Leo se ha entrenado con mucha ilusión y no he visto nada extraño. Todo el mundo está triste por el resultado de la Supercopa, pero vamos camino de mejorar, sobre todo a la defensiva, Leo está muy metido en ese tema".