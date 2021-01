PSG aún quiere a Lionel Messi y le manda un mensaje: "Siempre está en carpeta y nuestra silla está reservada"

El Paris Saint-Germain no da su brazo a torcer y sigue interesado en dar el gran batacazo con el fichaje de Lionel Messi. Así lo confirmó el director deportivo del PSG, Leonardo, en una entrevista con France Football que verá la luz este martes en el Viejo Continente. Las alertas se prenden otra vez en Barcelona.

“Los grandes jugadores como Lionel Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero por ahora no es el momento de hablar o soñar con esto. Sí estamos sentados en la mesa de todos los que siguen este asunto de cerca. Bueno, en realidad no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada en caso de... Cuatro meses en el fútbol son una eternidad, sobre todo en esta época”, dijo Leonardo.

Por otro lado abordó la continuidad de Neymar y Kylian Mbappé, que aún tienen pendientes sus renovaciones de contrato. En el PSG confían en que ambos se mantendrán en el club para confirmar un proyecto ambicioso.

“Espero de que estén convencidos que están en el buen sitio para un jugador de alto nivel y ambicioso. Solo hay que encontrar un acuerdo entre sus ganas, sus exigencias y nuestros medios y expectativas. No estamos para suplicar. Si te gusta, te quedas. Se quedarán los que de verdad quieran. Estamos en contacto por este tema y tengo buenas sensaciones”, dijo.

Antes de cerrar tuvo palabras para la salida de Thomas Tuchel en el banco que detonó en la llegada de Mauricio Pochettino: “sabíamos, y él también, que renovar su contrato iba a ser muy complicado. Pero después hemos decidido anticiparnos un poco. No hemos cambiado de entrenador por ser pretenciosos. No creo que haya sido una sorpresa para él. No era la primera vez que hablábamos de la situación”.

Sentenció que “quizá ya no me entendía. No dirigimos un club de forma caprichosa. ¿Cree usted que gastamos millones de euros en fichajes o en una nueva ciudad deportiva y vamos a prescindir de un entrenador porque sí?”.