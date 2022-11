Tras los polémicos dichos del boxeador mexicano, Miguel Layún, ex seleccionado azteca le entregó feroz respaldo al trasandino vía Twitter.

Tremendo revuelo generó la reacción de Saúl "Canelo" Álvarez por Twitter tras viralizarse un video de Lionel Messi supuestamente pateando la camiseta mexicana en el camarín de Argentina, luego de la victoria de estos últimos por 2-0 en el Mundial de Qatar.

El pugilista, uno de los más exitosos de los últimos años y poseedor de diversos títulos mundiales, twitteó "que le pida a Dios que no me lo encuentre", en relación a Messi. De hecho, lejos de arrepentirse, durante toda la jornada le ha ido respondiendo a las diferentes personalidades que no estuvieron de acuerdo con su postura.

Desde Sergio Aguero a diversos ex futbolistas mexicanos, Canelo fue uno a uno respondiéndoles, manteniendo su postura de ira en torno al astro argentino. Uno de ellos fue el ex seleccionado mexicano Miguel Layún. El actual jugador del América, compañero de Diego Valdés, contradijo la postura del pugilista.

"Las camisetas las dejamos en el suelo porque están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas. El se quita el zapato y toca la camisa, solo eso" escribió el jugador, recordado por estar en el mítico 7-0 de Chile contra los aztecas.

Una respuesta que a Canelo no le gustó nada y al igual que lo que hizo durante buena parte del día con otras personalidades, acusó a Layún de hipócrita por enviarle mensajes amables durante la jornada.

"Lo que pasa conmigo es que soy una persona real no ando con mamadas, les guste o no es lo que hay", fue su último tuiteo, criticando a quienes no estuvieron de acuerdo con su postura de golpear a Messi.

Los twitteos de Canelo a lo largo del día