Portugal ratificó su clasificación a octavos de final de Qatar 2022, aunque no pudo hacerlo con puntaje perfecto. El cuadro luso, que había ganado sus dos primeros partidos de la fase de grupos, se fue derrotado en el último por Corea del Sur, terminado esta primera fase con seis puntos en el Grupo H.

Fue al 65' de partido, cuando portugueses y surcoreanos igualaban 1-1, que el técnico Fernando Santos reemplazó a Cristiano Ronaldo. El ariete se retiró con evidente molestia del campo de juego y varias asumieron que su enojo era con su DT, pero realmente era por un tenso cruce que había tenido con uno de sus rivales.

Mientras se retiraba del campo de juego, desde el combinado asiático lo empezaron a apurar. Y eso fue lo que sí molestó a CR7. "El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara, porque él no es una autoridad. Es la calentura del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha”, comentó.

El mismo DT portugués reafirmó los hechos después, asegurando que CR7 solo respondió a una provocación. “Ronaldo se fue enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo. Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto”, dejó en claro.

Ahora, el cuadro luso chocará este martes con Suiza -el segundo del Grupo G después de Brasil- para jugarse su paso a cuartos de final. De avanzar, su rival en dicha fase saldrá entre España y Marruecos, selecciones que viven su llave de octavos durante la misma jornada.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22