La suegra Catherine Fulop quiere ver jugar a su yerno, Paulo Dybala: "Scaloni me lo tiene que poner"

Una selección nacional suele tener millones de entrenadores, hinchas que creen que su receta dará los mejores resultados. Pero si hablamos de influencers, lo de Catherine Fulop es especialmente destacado.

La modelo fitness y actriz, que hace más de veinte años convive formalmente con el deporte a través de su programa Catherine 100%, que transmitía FOX todas las tardes, también es la suegra de un seleccionado argentino.

Como lo lee. La venezolana es madre de Oriana Sabatini, la novia de Paulo Dybala desde 2018. Y la joven no ha tenido ningún empacho en manifestar su compromiso con el mediapunta de la Roma. "Te amo y no puedo esperar para verte en la cancha representando a la más linda", le escribió antes del Mundial.

Dybala se perdió el fatídico debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, con derrota ante Arabia Saudita (2-1). El técnico Lionel Scaloni no lo movió de la banca y el jugador terminó masticando el sorpresivo revés albiceleste.

"Pongan a Dybala"



Y entre los hinchas que extrañaron a La Joya, destacó Catherine Fulop, que superó cualquier barrera y pidió minutos para el cordobés. "Paulo ya tiene que entrar, Scaloni me lo tiene que poner a Paulo, ja", dijo la modelo de increíbles 57 años, en diálogo con Diario Olé.

La venezolana se encuentra en Qatar acompañando a su hija y su yerno en la aventura mundialista, aunque no quiere sacar de concentración al ex Juventus. "Cada tanto le mando un mensajito, pero no lo quiero molestar. Está con muchas ganas, está feliz y se siente con mucha energía", aseguró.

Argentina se enfrentará este sábado con la selección de México en la cancha de estadio Lusail Iconic, con la obligación de sumar al menos un punto para no arriesgar una prematura eliminación, y rezar por un triunfo para depender de sí misma en la fecha final.

