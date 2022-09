El periodista argentino, conocido por haber sido el receptor de la frase "la tenés adentro" de Diego Armando Maradona, fustigó con total dureza y desproporción a Pablo Solari, quien no quiso atender a la prensa cuando fue a hacerse el examen que ratificó el pequeño desgarro que lo tiene en riesgo de perderse el Superclásico ante Boca Juniors. "Si gana un Balón de Oro te mea desde el tercer piso", lanzó el comunicador sin poder ocultar su malaleche.

Pablo Solari ha tenido un inicio endemoniado en River Plate. En nueve partidos disputados, el talentoso extremo argentino de 21 años ha marcado siete goles. Pero sufrió un problema muscular en el último encuentro, donde la Banda Sangre superó por 2-0 a Barracas Central. Corrían 63' cuando el Pibe le dejó su lugar a Matías Suárez con una molestia.

Y ese dolor fue un pequeño desgarro que lo dejó prácticamente afuera del Superclásico trasandino ante Boca Juniors, que tendrá lugar este 11 de septiembre en el estadio La Bombonera. La tenida encapuchada con la que el ex jugador de Colo Colo fue a realizarse los exámenes motivó las críticas de Martín Liberman, como si no pudiera elegir con qué ropa vestirse.

Pero el Colorado, a quien molestan por su capacidad de mufa, no fue el único comunicador del vecino país que armó un escándalo por una vestimenta, probablemente cortos de temas que tratar en la pauta diaria. La referencia es para Juan Carlos Pasman, aquel reportero que motivó la histórica frase de Diego Maradona. "Vos también la tenés adentro", le afirmó el 10 luego del triunfo ante Uruguay con gol de Mario Bolatti que dejó a la albiceleste a un paso de clasificar a Sudáfrica 2010. Tiempo después, Toti publicó un libro titulado "La tenés adentro", siempre muy fino para colgarse de la fama de alguien que pueda servirle de beneficio.

Juan Carlos Pasman: "Hace un par de meses no te buscaba nadie, Solari, no eres Cristiano Ronaldo"

"Leí a Mauro Palacios y a Martín Liberman. Solari metió siete goles en River Plate y ya se cree Cristiano Ronaldo. Un poquito de humildad, Solari. Hablá con la gente, con los periodistas y contá qué te pasó. Es un estudio, a la tarde les voy a dar el resultado, gracias por venir", introdujo Juan Carlos Pasman en el análisis de un tema tan banal que da risa. Lo hizo en su programa Fútbol 910 de radio La Red de Argentina.

Pero Toti no se quedó con eso. "Un poquito de respeto, Solari, que no le ganaste a nadie. Juegas bien y te desgarraste una semana antes del Superclásico. Para que no eres Cristiano Ronaldo. Respeta nuestro laburo", afirmó el conductor radial, como si el único futbolista que declinó hablar con la prensa en la historia trasandina fuera el Pibe.

"Hace un par de meses no te juraba nadie, te llamaban de Buenos Aires y te tirabas de cabeza al teléfono para dar una nota para venir a River. Mirá si llega a ganar un Balón de Oro este muchacho, te mea desde el tercer piso", cerró, con un derroche de malaleche, el periodista que Diego Armando Maradona nunca soportó.