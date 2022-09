Real Betis ha tenido un tremendo arranque de temporada. El elenco comandado por Manuel Pellegrini se ha quedado con cuatro triunfos en cinco partidos y está entre los tres primeros puestos de La Liga, detrás del puntero Real Madrid y su escolta, Barcelona.

El conjunto verdiblanco viene de una importante victoria ante Villarreal, para la cual Rodri Sánchez fue fundamental. Al 61', el volante se metió en solitario al área rival para recibir el centro de Luiz Henrique y poner el 1-0 definitivo del encuentro.

El joven español celebró con todo su primer gol de la temporada y, tras el partido, tuvo palabras especiales de agradecimiento para su técnico. Luego del pitazo final, Rodri aplaudió a Pellegrini y valoró la confianza entregada por el chileno.

"Todos estamos siendo partícipes, no sólo este año sino en los anteriores que él ha estado. Si no se juega en La Liga, a lo mejor en Europa League. El entrenador es muy buen gestor de grupo y ha creado una unión que es la fuerza de todo esto que estamos creando", comentó.

"Nunca dejó de confiar en mí, siempre ha estado apoyándome. Entonces es mucho más fácil. Cuando tienes la confianza del entrenador y del cuerpo técnico va todo sobre ruedas", valoró.

"El entrenador, desde el primer momento, se ve que me ha dado siempre mi confianza. Me está hablando una persona top, por decirlo así. Se aprende mucho de lo que te dice. Esté bien o mal siempre me han mostrado confianza, se han portado muy bien conmigo. Intento recompensar con sacrificio y trabajo", cerró.