La ex seleccionada de Francia y hoy panelista estrella del canal que transmite la Ligue 1, Laure Boulleau, reprochó la decisión de Olympique de Marsella de contratar al delantero chileno Alexis Sánchez, quien debutó este domingo en la Ligue 1.

De un tiempo a la fecha que Alexis Sánchez no es monedita de oro para caerles bien a todos. El Niño Maravilla está en el ojo de la crítica de manera permanente y su mudanza del Inter de Milán a Olympique de Marsella no alteró demasiado el panorama. Por eso, no tardaron en caer las primeras críticas contra el delantero chileno en la prensa francesa.

Y quien inició los descargos fue nada menos que Laure Boulleau, ex jugadora de la selección femenina de Francia y el PSG, que hoy integra las transmisiones de Canal+ para la Ligue 1, es panelista del programa Canal Football Club, y se ha convertido en una gran referencia a nivel de redes sociales, con más de 700 mil seguidores en Instagram.

La ex defensora criticó sin rodeos la contratación de Alexis por parte del Marsella. "No me convence mucho esta idea. Creo que es un jugador que tuvo una época dorada, porque tenía mucha energía. Es un jugador de atrevimiento, de intensidad, pero eso está ligado con su físico", reflexionó Boulleau en la televisión francesa.

A partir de ahí nacen los reparos a la incorporación del delantero chileno. "Desde que pierde la intensidad y su capacidad física, inmediatamente se resiente su nivel de juego. Tengo la impresión que hace cuatro años que Alexis es la sombra de sí mismo", puntualizó la comunicadora.

Un debut en deuda



El estreno de Alexis Sánchez con la camiseta del Marsella no estuvo a la altura de la expectativa. El Niño Maravilla recibió una calificación de 6,6 de acuerdo a las estadísticas de Sofascore después de jugar todo el segundo tiempo del encuentro que los focenses empataron en su visita al Brest, por la segunda fecha de la Ligue 1.

Los números del tocopillano fueron reguleques. Tuvo un drible exitoso, dos de cinco duelos ganados y tocó 28 veces el balón con una precisión del 85 por ciento en sus pases. El colectivo del cuadro de Igor Tudor tampoco anduvo demasiado y en la última media hora apenas se acercó a la puerta local.