En su llegada al Olympique de Marsella, Alexis Sánchez dejó varias frases que han abierto debates tanto en nuestro país como en Francia. Ahora, las palabras del Niño Maravilla sobre la UEFA Champions League desataron una tremenda polémica con un periodista y que tiene más que molestos a los hinchas.

El tocopillano aterrizó en los Phocéens y, tocándole la oreja al PSG por sus fracasos en los últimos años, destacó que su nuevo club es el único en el país que ha levantado la Orejona. Esto no cayó muy bien en algunos sectores, donde no esperaron para responder a la provocación.

El Olympique de Marsella se quedó con la UEFA Champions League en la edición 1992/93, con una versión mucho más acotada de lo que es hoy en día. En la final, vencieron al AC Milan por la cuenta mínima y se quedaron con el título más importante de Europa.

Es precisamente el formato que tuvo esa temporada la que ha generado el debate. El periodista Grégory Schneider abordó el tema en L'Equipe du Soir y aseguró que en aquella campaña el OM fue un club "que envenenó a los oponentes, que corrompió a los árbitros, que corrompió a los oponentes, que compró una Liga de Campeones".

Ante sus incendiarias declaraciones, los hinchas del Olympique de Marsella llegaron en masa a criticarlo. Esto lo llevó a bajar un cambio, pero seguir igual de ácido. "No voy a decir que lo compraron, voy a decir que a mis ojos no tiene ningún valor".

La respuesta con todo del Olympique de Marsella

Los dichos de Grégory Schneider sobre la UEFA Champions League que ganó el Olympique de Marsella no pasaron desapercibidos para el club. Jacques Cardoze, director de comunicación del OM, se le fue encima y calificó como "comentarios insultantes" sus palabras.

Pero eso no fue lo único, ya que también repasó al PSG. "No veo qué necesidad hay de este debate en el contexto actual de nuestro club. Si no es para querer volver a hacernos daño (o crear rumor), OM es el club más grande de Francia. Lo siento".

Otro de los que llegó a tirar la artillería fue el presidente de la región Provenza, Alpes y Costa Azul, Renaud Muselier, que en su cuenta de Twitter pegó fuerte. "En este video, los comentarios de Grégory Schneider son insultantes e indignos. Todo esto rezuma desprecio, odio y el instinto de la calumnia contra el club más grande de Francia y su historia. OM, no importa... para siempre el primero".

El Olympique de Marsella evita meterse más allá en la polémica y solo piensa en el choque por la Ligue 1 de este domingo. Desde las 14:45 horas enfrentan al Stade Brestois, en un duelo donde Alexis Sánchez puede hacer su estreno oficial.