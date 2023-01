Luego de las polémicas declaraciones de Zlatan Ibrahimovic, quien aseguró que Argentina no volverá a ganar nada más después del Mundial, llegó la respuesta del Kun Agüero.

Las polémicas declaraciones de Zlatan Ibrahimovic contra la Albiceleste no gustaron nada en Argentina. Después de que el sueco dijera que la selección trasandina no ganaría nada después del título de Qatar 2022, le llegó una dura respuesta por parte del Kun Agüero.

"Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque no van a ganar nada más. Messi ganó y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer", dijo Zlatan.

La réplica del Kun, que llegó a través de Twitch, fue contundente. El exseleccionado argentino le reprochó a Ibrahimovic sus propias conductas y aseguró que es el "menos indicado para hablar". Además, le dijo que se preocupara de Suecia, "que ni siquiera estuvo en el Mundial", y no de Argentina.

"De hablar que se portaron mal, creo que eres el menos indicado para hablar. En la cancha tienes comportamientos malos. Algunos planchazos, una piña que me acuerdo que pegaste en Estados Unidos con el Galaxy y después hiciste como que te dolió también. ¿Eso es portarse bien?", cuestionó el Kun.

"Antes de decir eso, quizás te convenía redondear que 'yo prefería que gane Francia'. Dices que se portaron mal y lo dices como profesional de alto nivel, pero yo creo que jugando también te portabas mal. Entonces no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar", siguió.

"Me parece que en esta no tienes razón. Al final es tu opinión. Como pasó con Canelo, cada uno opinó... Es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país y tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales", sumó.

Por último, defendió con todo a la Pulga. "Messi ganó, quizás eso te enoje, quizás te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo y que Argentina haya ganado el Mundial. Esto es fútbol. A veces se juega bien, a veces mal, a veces se juega bien siendo pillo adentro de la cancha", dijo.

"Siento que también me tiraste a mí, porque yo estuve ahí y me siento parte. Somos campeones del mundo Zlatan, te quieres matar. Los jugadores que se portaron mal levantaron la Copa", remató Agüero con una risa final.