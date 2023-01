Kun Agüero fue consultado sobre la posibilidad de tener a Lionel Messi en la Kings League. El exseleccionado argentino aseguró que no es fácil, pero que la Pulga tiene las puertas abiertas en su equipo.

Kun Agüero sigue haciendo de las suyas en el mundo del streaming y ahora brilla en la Kings League. El exseleccionado argentino es el capitán de Kunisports, uno de los equipos que disputa el comentado torneo de streamers y exfutbolistas que se transmite a través de Twitch, y ahora sueña con llevar a Lionel Messi.

La última vez que Agüero y Messi jugaron en la misma cancha fue en cuartos de final de la Copa América 2021. Después del título, Agüero se retiró del fútbol por una arritmia cardíaca, pero ha sumado algunos minutos en la Kings League y comentó su sueño de que la Pulga forme parte de su equipo.

En un video de Youtube, el argentino aseguró que Messi está más que invitado, aunque reconoció que es algo difícil de concretar. "Obviamente no es fácil, pero todo depende de la situación de Leo a fin de temporada. Leo y cualquier tienen las puertas abiertas para jugar en Kunisports", dijo Agüero.

Antes, el argentino había revelado que el 10 de Argentina vio un partido del torneo de Twitch: justamente el que él debutó. El Kun tomó la camiseta número 12 de su equipo Kunisports y sumó algunos minutos en el torneo, algo que Messi siguió con atención.

"Él vio el partido que yo jugué. Ellos jugaban a las nueve de la noche y nosotros a las siete, y me dijo que iba a ver poquito porque justo estaba yendo al estadio. Lo único que me dijo fue 'estabas muerto'. Me mató. Pero le dije 'qué querés que haga, sabés el calor que hacía ahí adentro'", relató el Kun.

En el pasado, la Kings League sí ha tenido jugadores que se desempeñan en el fútbol profesional. Por ejemplo, Chicharito Hernández jugó la primera fecha del torneo con la camiseta de Porcinos FC, el equipo de Ibai Llanos, con permiso de Los Angeles Galaxy.