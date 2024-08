Agónica e impactante eliminación tuvo Boca Juniors en la Copa Sudamericana, la que fue por lanzamientos penales y vio como ganador a Cruzeiro.

El elenco de Gary Medel, que jugó desde los 68′, fue el culpable no solo de la tristeza de sus hinchas, sino de un nuevo conflicto entre streamers.

Los protagonistas son Sergio ‘Kun’ Agüero y Davoo Xeneize. Mientras el exfutbolista hace rato que se las da de streamer en las redes sociales, Davoo es un reconocido hincha de Boca que es bastante popular en toda Latinoamérica.

La polémica fue tras un llamado que recibió Davoo de Coscu, otro streamer que estaba con Agüero y querían conversar sobre Boca Juniors.

La polémica con Davoo

Resulta que Coscu llamó a Davoo para participar en un diálogo con el Kun y él, pero el streamer estaba muy triste tras la eliminación de Boca.

Con esto, declinó la oferta, ya que no tenía ganas de hablar con nadie. Pero quien se molestó fue el ex Manchester City y amigo de Lionel Messi, que le respondió con todo:

“Está bien, listo, ya está. ¿Davoo no querés hablar? Listo, ya está. Yo tampoco te llamé, Coscu te quiso hablar de onda… Lo limpiaste, bien. ¿Pero sabés qué pasa? Nunca escupas para arriba, esto da muchas vueltas. Seguramente ahora no necesitás de nadie, pero va a haber algún momento que vas a necesitar de alguien“, lanzó amenazante.

Ante la respuesta, a Davoo le comentaron que el Kun lo trató de agrandado por no querer aceptar la llamada y también respondió algo sorprendido:

“¿En serio me está diciendo eso? Bueno, ¿qué puedo decir yo? No soy ni agrandado ni me creo más que nadie. Simplemente, Boca quedó fuera y no tengo ganas de hacer un discord con alguien, no es algo con él”, explicó.

Para agregar que “eso es lo que yo pienso, no es que me creo más que nadie. No tengo que hacer cosas por las visitas, tengo que hacerlas pensando en cómo me siento yo y no siento que tengo ganas de hablar con otra persona”.

Revisa el video completo con los diálogos: