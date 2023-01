"Lionel Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer", fueron las picantes declaraciones con las que Zlatan Ibrahimovic incendió el mundo del fútbol este miércoles 25 de enero.

El veterano delantero de 41 años habló con France Inter y solo la Pulga se salvó de la durísima crítica con la que aniquiló a la Scaloneta tras haberse coronado campeones de la Copa del Mundo de la FIFA. Así, en todo el orbe reaccionaron a sus palabras y también lo hicieron en el país vecino.

"Palazo" y "explosiva crítica"

La prensa argentina suele exhibir su lado más rudo cuando alguno de los suyos es criticado públicamente, pero en este caso chocaban con un personaje famoso en todas partes por su peculiar personalidad y su delirio de grandeza, por lo que prefirieron ser más cautos y sufrir en silencio. Así, sus notas al respecto se manejaron con una extraña tranquilidad.

"El palazo de Ibrahimovic a la Selección", titulan en Olé para contar que Zlatan los hizo añicos en la televisión francesa. Lo más "atrevido" que lanzaron desde el destacado medio deportivo trasandino fue un "otro europeo enojado, y van...".

Por otra parte, en Infobae también sufrieron con las declaraciones del sueco de 41 años y las tildan como una "explosiva crítica". Misma situación que TyC Sports, donde apuntan sin problemas que "Ibrahimovic atacó a jugadores de la Selección Argentina por el Mundial de Qatar".

El Gráfico también replicaron los dichos del ariete del AC Milan, y apuntan que pasó "del reconocimiento a Messi a la dura sentencia contra la Selección Argentina". En Clarín resaltaron que el sueco fue "durísimo" con la Albiceleste, y en La Nación resaltan que "criticó duramente a los futbolistas argentinos".