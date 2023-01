Zlatan Ibrahimovic reconoció que el Mundial de Lionel Messi fue fantástico, pero al mismo tiempo cuenta que el resto del plantel argentino fue arrogante y burlesco al ganar el trofeo. "Se portó mal, es una señal de que ganaron una vez pero no lo volverán a hacer", admitió el sueco.

Zlatan maldice a la selección argentina campeona del mundo: "No van a ganar nada más"

Argentina aún festeja el título de campeón del mundo conseguido en Qatar. De hecho, cuando se cumplió un mes de este hito hace algunos días, Lionel Messi manifestó que aún no cree haber ganado el torneo más importante de su carrera.

En medio de esta película apareció un villano para los trasandinos. Zlatan Ibrahimovic, quien aseguró que la Albiceleste debe disfrutar este momento porque no se va a volver a repetir. O, al menos, con el actual plantel que dirige Lionel Scaloni.

En un diálogo con France Inter manifestó que "Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar", aunque piensa que será lo último que pueda disfrutar con su seleccionado.

"Estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más", confesó el sueco que juega en el AC Milan, que a los 41 años está cerca del retiro.

"Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así", comentó por las burlas a algunos jugadores neerlandeses y franceses.

De hecho destacó lo que será el futuro de Kylian Mbappé, a quien lo ve nuevamente campeón del mundo. "Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé", agregó.