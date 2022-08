El Pibe anotó un doblete en la victoria por 4-1 de River Plate sobre Newell's y recibió varios elogios del reputado periodista argentino, quien comentó el duelo entre los Millonarios y la Lepra. "En un equipo que está en construcción, uno de los pocos puestos que no se discute es el de Solari", lanzó el rostro.

Pablo Solari tuvo su primera gran noche en River Plate. El Pibe anotó un doblete en la clara victoria por 4-1 que los pupilos de Marcelo Gallardo consiguieron ante Newell's Old Boys por la 13° jornada de la Liga Profesional de Argentina. Y fueron los dos primeros goles del partido y también para el habilidoso extremo de 21 años, quien inauguró su conteo goleador en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.

A raíz de aquel desempeño, el oriundo de Arizona fue distinguido por altas calificaciones en los medios de comunicación. También recibió los elogios del Muñeco. Y también los de Juan José Buscalia, el reconocido periodista argentino que fue el comentarista de la brega.

"Muy buen partido, se llevó la primera gran ovación de la gente de River. Juega con mucha personalidad, generó mucha amplitud sobre la derecha, siempre parado como extremo. Gallardo le da mucha confianza, cree mucho en él. En el mano a mano es indescifrable y está ganando siempre", fue la primera parte del análisis del comunicador, quien no esconde su fanatismo por San Lorenzo de Almagro.

Pero Buscalia no se quedó sólo con eso. "Está con mucha confianza para apostar en velocidad y también en freno, en remate al arco. Hizo dos goles, colaboró mucho en el retroceso, es muy intenso cuando pierde la pelota, cosa que Gallardo valora mucho. El jugador que se involucra sólo con el ataque, pero no tiene la misma actitud para defender en River no juega" apuntó el rostro.

Pablo Solari, un indiscutido de River Plate para Juanjo Buscalia

Pablo Solari ha tenido una adaptación rápida a River Plate. De manera rápida, el ex "36" de los albos se ganó un puesto en la oncena estelar de Marcelo Gallardo, quien se mostró muy elogioso ante el "deseo" y las ganas que el ex Talleres de Córdoba.





Para Juan José Buscalia no existen dudas: ganó mucho terreno en la consideración del Muñeco. "Demostró eso, que es ágil, fresco y rápido que cumple a la perfección las dos facetas. En un River en construcción, uno de los pocos puestos que no está en discusión es el de Solari", sentenció el reportero.