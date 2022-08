Fenómenos: Muñeco Gallardo está encantado con el rendimiento al alza de Paulo Díaz y Pablo Solari

River Plate enfrentará este sábado a Newell's en el torneo argentino, encuentro para el que Marcelo Gallardo no moverá el elenco titular y mantendrá en el once inicial al chileno Paulo Díaz y al ex colocolino Pablo Solari.