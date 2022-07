River Plate presentó en rueda de prensa a sus refuerzo Pablo Solari, Rodrigo Aliendro y Miguel Borja en rueda de prensa, conferencia que comenzó con una extensa presentación del entrenador Marcelo Gallardo, quien respondió a las preguntas de la prensa trasandina en medio de la crisis por el rendimiento del Millo en el último tiempo.

“Es una simple conferencia. No hablé en los últimos partidos y correspondía hablar. Si alguno vino con otra expectativa o deseo de buscar otra cosa, debo advertirle que se irán decepcionados”, partió de inicio el Muñeco.

Agregó que “cuando se pierde, para muchos lo que era bueno ayer ya no lo es. Por eso, mi mensaje es más allá de los momento buenos y no tan buenos, porque es verdad que hemos perdido mucho más que lo que ganamos, pero lo que se ha conseguido ha sido muy fuerte. Esto es simplemente una reflexión que hago, no sólo con respecto a mí, sino a todos los entrenadores que son observados y son los primeros fusibles".

Consultado puntualmente por los refuerzos y por el Pibe Solari, Gallardo adelantó que el desempeño de cada uno de los recién llegados tendrá la responsabilidad de ganarse o crear un puesto dentro de su esquema.

“Iremos observando cómo vamos respondiendo a medida que funcionemos. Recién llegan esos jugadores. Hay que ver cómo pueden ir insertándose en el equipo y analizar el comportamiento de los estos mismos jugadores que me lleven a la posibilidad de cambiar. Siempre es una posibilidad cambiar”, sostuvo.

Complementó que el ex Colo Colo Pablo Solari “es un jugador joven con muchísima proyección, que nos vendrá a aportar su granito de arena para ser el mejor equipo posible”.

Por último, Gallardo concluyó que “conduzco un equipo de fútbol y dentro de ese plantel están los jugadores que llegaron. No voy a encanar a nadie. Estoy acompañando procesos que son normales dentro de la vida del fútbol. Hay jugadores que llegan y se adaptan, a otros que les cuesta. Otros que no se sienten o no están seguros y después terminan siendo importantes. Cosas que hemos vivido a lo largo de estos años”.