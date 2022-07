Pablo Solari dejó Colo Colo para irse a River Plate, en un gran paso para su joven y prometedora carrera, además de llegar al club del que toda su familia es hincha. Es por eso que no evitó la emoción al confirmarse este fichaje.

Pablo Solari confiesa su emoción al cerrarse su fichaje con River Plate: "Cuando me avisaron, me largué a llorar"

Pablo Solari selló su salida de Colo Colo con rumbo a River Plate luego de meses en el que hubo varias ofertas por sus servicios en las oficinas de Macul e incluso su destino pudo ser radicalmente diferente pues estuvo muy cerca de haberse convertido en futbolista de América de México hace algunas semanas.

Sin embargo, la espera le resultó de lo más positiva al joven jugador pues terminó siendo fichado por el club de la que toda su familia es hincha al igual que él, por lo que este paso es más que significativo para su prometedora carrera. La oficialización de este fichaje se dio en la mañana de este lunes.

Luego de firmar su contrato, el Pibe habló con Diario Olé sobre el proceso que lo llevó a vestir la camiseta de los millonarios. "Fueron varios días de negociación, pero al final gracias a Dios se dio todo", explicó el ex de Talleres de Córdoba, quien se marcha del Cacique como uno de los más queridos por la afición.

Tras eso, dio detalles de cómo vivió el momento en el que le confirmaron que se uniría al club que dirige Marcelo Gallardo. "Estaba almorzando con mi novia y, cuando me avisaron, me largué a llorar por todo el sacrifico y todo lo que luché hasta llegar a este momento. Dar este paso en mi carrera me llena de orgullo", apuntó.

El próximo paso de Solari es integrarse a las prácticas de River Plate y dado que ya tiene ritmo competitivo de las últimas semanas con Colo Colo tiene muchas posibilidades de meterse en la convocatoria del próximo partido del equipo que será como locales frente a Gimnasia y Esgrima La Plata este jueves.