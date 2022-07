El Superclásico 192 del fútbol chileno ya tiene fecha y hora para el partido de la segunda rueda. El 27 de agosto, la Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en un estadio por definir, aunque los azules fueron locales en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso en la derrota ante Ñublense por la 18° jornada del Campeonato Nacional 2022.

Pese a que resta todavía una fecha para el duelo entre albos y azules, Redgol tomó contacto con varios históricos de ambos clubes. Y las preferencias parecen ser unánimes: todos apuestan con que el Cacique le sacará ventaja a la U, tal como lo hizo en el 4-1 que le propinó en el Monumental por la primera rueda del certamen.

Uno de los que dio su parecer fue Patricio Mardones, autor del histórico gol de penal que les dio el título a los azules luego de 25 años de sequía. "Creo que en base a lo que ha mostrado la U en los últimos partidos, va a ser muy difícil, muy complicado, como han sido siempre los clásicos. Es de esperar que se mejore en algunos aspectos en estas dos semanas que faltan para que haya mayor posibilidad de sacar un resultado positivo, pero se ve complicado", afirmó.

Pero el Pato, quien fue parte del directorio de Azul Azul, no se quedó con eso. "Los equipos se arman de atrás hacia adelante. En la parte defensiva tiene que ser un equipo más sólido y eso se debe trabajar en lo colectivo. No sólo uno tiene que darle la responsabilidad a los defensores. Cuando no tiene el balón, el equipo tiene que ser agresivo y corto. Que el equipo sea sólido y de a poco vaya creciendo. Tiene jugadores, sobre todo ahora con las apariciones de Osorio y Assadi, que es un jugador muy atractivo en la parte ofensiva, la U puede mejorar. Pero tiene que arreglar atrás", sentenció Patricio Mardones.

César Vaccia: "Ganarle a Colo Colo sería salvar el año"

Otro que conversó con Paulo Flores fue César Vaccia, quien fue un director técnico que condujo a la Universidad de Chile a un bicampeonato en 1999 y 2000. "En este minuto, de jugar a jugar, hay una diferencia enorme de ellos. Eso está claro, se refleja en el campo de juego y en la tabla de posiciones, pero voy a acudir a la vieja frase que ya se hizo nuestra. En los clásicos eso no es tan importante, la parte sicológica es lo que va predominar y lo que falta en fútbol lo ponga en alma y corazón. Ganarle a Colo Colo o hacer un buen partido sería salvar el año", expresó el sanantonino.

"Colo Colo tiene un modelo de juego, una forma de atacar y defender, maneja bien las transiciones, por lo menos a nivel local. Se maneja bien en táctica fija a favor y en contra, es una diferencia enorme. Nosotros estamos en la búsqueda de forma de ataque y defensa, no hacemos transiciones rápidas y de táctica fija no se ve algo elaborado o trabajado. Pero insisto, en este tipo de partidos las diferencias pueden ser emparejadas por la motivación y la historia", añadió César Vaccia.

Jaime Vera cree que el cambio de técnico no ha dado frutos en la U

Jaime Vera también accedió a charlar con Redgol. El Pillo, quien jugó en el Cacique durante siete años antes de fichar por el OFI Creta del que es ídolo, por allá por 1987. "Tiene un paso adelante con el rival clásico, que es la U. Ellos están formando un equipo, cambiaron técnico, pusieron jugadores jóvenes que han dado resultados y han andado bien, pero no tiene la jerarquía de Colo Colo. El clásico debería inclinarse para ese lado", expresó el otrora mediocampista de la Roja.

"Colo Colo es mucho más compacto, tiene una idea más clara de juego, saben a qué juegan. La U todavía está encontrando ese sistema, lo hemos visto jugar y no muestra un cambio importante con el nuevo técnico", agregó Vera en alusión al entrenador uruguayo Diego López, quien tiene cinco partidos en su registro con la U: dos triunfos, dos empates y una derrota, dice aquella bitácora.

Eddio Inostroza fue más prudente, pero igual se la juega por Colo Colo

Eddio Inostroza fue el último de estos jugadores históricos que dialogaron con Redgol. El otrora centrocampista, quien estuvo en el club desde 1977 hasta 1983, optó por la prudencia. "Las tablas de posiciones distantes, en los clásicos, no importan. Rigen otras cosas, como la fuerza y la actitud. Uno está propenso al error, que forma parte a un partido. No es fácil. Colo Colo va a llegar muy superior a la U, pero de todas maneras no va a ser fácil", afirmó el Yeyo, quien tuvo dos interinatos como director técnico en el cuadro popular.

"Colectiva e individualmente Colo Colo anda mucho mejor, es superior. No es sólo por la camiseta, es la verdad. Pero tiene que trabajar el partido para ganarlo", culminó Inostroza, quien como futbolista ganó tres Campeonatos Nacionales y dos Copa Chile en los blancos.