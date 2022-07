Diego López se notaba algo molesto. En dos ocasiones, respondió las preguntas antes de que los periodistas terminaran de formularlas. Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Ñublense en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso gracias a un solitario gol de Patricio Rubio, quien tuvo suerte y se encontró un rebote justo para cabecear la pelota dentro del arco defendido de buena manera por Cristóbal Campos.

En los 74', el DT uruguayo ordenó la salida de Emmanuel Ojeda, quien tuvo una clarísima ocasión de gol en el primer tiempo, pero no pudo ganarle el duelo al golero charrúa Nicola Pérez. En lugar del "5" azul ingresó Pablo Aránguiz. "Quisimos cambiar la característica. Los cambios a veces se dan bien, otras veces no. Esta vez no se dio como esperábamos. Pero la idea era poner un futbolista más ofensivo en esa zona del campo", reconoció el ex adiestrador de Peñarol.

Para colmo, minutos después tuvo que cambiar a Mauricio Morales, quien sufrió una lesión desafortunada tras una disputa de balón con Nicolás Guerra. "Hay que ver cómo quedó Mauro. Se lesionó Felipe Seymour también. Son todas cosas que hay que poner en la cuenta, pueden pasar. No tenemos al Chorri y no vamos a tener tampoco a Ronnie", recordó el estratego en alusión a la suspensión de los dos atacantes para el duelo ante O'Higgins de Rancagua.

El mercado de pases de la U provocó una aclaración de Diego López

Universidad de Chile ha confirmado dos refuerzos en el mercado invernal de pases: compró la mitad del pase de Emmanuel Ojeda desde Rosario Central y fichó como agente libre a Nery Domínguez. Además, está a pequeños detalles de confirmar el arribo del golero de Huachipato Martín Parra, aunque no cumple con las cualidades solicitadas por Diego López para pelear un puesto con Cristóbal Campos en la custodia del pórtico.

De todas maneras, el ex DT del Cagliari de Italia no quiso dejar lugar para las especulaciones de la relación entre el staff técnico que encabeza y la plana mayor de Azul Azul. "Lo otro ya lo expliqué varias veces. La relación es buena, al contrario, tengo una muy buena relación. Con el director deportivo también. No sé por qué dices que es mala la relación. Tranquilamente te digo que no digas eso porque no es así", cerró el entrenador de 47 años, ganador de tres títulos con el Manya en Uruguay.