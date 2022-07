Pablo Solari y los refuerzos de River Plate participaron en una extensa rueda de prensa de presentación en el Millo. El ex delantero de Colo Colo reiteró su emoción por vestir la Banda Sangre y dejó botando que la intensidad de los trabajos en su nuevo club no se comparan con los del Cacique.

River Plate tuvo jornada de conferencia de prensa. En primera instancia y en extenso habló el entrenador Marcelo Gallardo, para posteriormente darle paso a los refuerzos Rodrigo Aliendro, Miguel Borja y Pablo Solari, el joven crack argentino que dejó Colo Colo para convertirse en refuerzo del Millo.

“Estaba almorzando con mi novia cuando recibí el llamado, la verdad es que fue muy emocionante para mí por lo que vengo trabajando, que se me dé este paso tan importante en mi carrera es una emoción y se me cayeron las lágrimas por el aprecio que le tengo al club y todo lo que significa River”, reiteró Solari frente a los medios trasandinos.

El ex delantero de Colo Colo complementó que “estar acá me pone muy contento, me llena de orgullo a mí y mi familia, espero estar a la altura del club”.

“Es muy emocionante, estoy hace pocos días, pero lo he disfrutado al máximo. Es algo que soñé de chiquitito y poder conseguirlo es un orgullo gigante. Me imagino mucho eso (jugar en el Monumental con los hinchas de River alentando) y se me llenan los ojos de lágrimas por lo que significa este hermoso club”, añadió el Pibe.

Sobre la misma, Solari recordó que lleva a River en la sangre como herencia paterna y sostuvo que en el cambio de Colo Colo a los primeros entrenamientos con el Millo notó una gran diferencia en el trabajo.

“Para mí jugar en River es todo, como dije le tengo un aprecio muy grande a este club desde chiquito, mi padre me inculcó eso y estoy orgulloso de todo el sacrificio que hice para llegar acá. (…) Es muy intenso todo, cambia mucho. Lo viví en estos dos días de entrenamientos y es todo muy intenso en comparación a donde estaba”, sentenció Solari.