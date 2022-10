Jorge Sampaoli vivió la primera derrota de su segundo periodo como entrenador del Sevilla a manos del poderoso Real Madrid, y tras el pitazo final lamentó la caída. Eso sí, también ve el lado positivo y destaca que "no creo que hayamos sido dominados".

Sampaoli mastica la rabia tras caer con el Madrid: "Hicimos mucho y no nos llevamos nada"

Una ilusión tremenda se generó en el Sevilla este sábado 22 de octubre, ya que por la fecha 11 de La Liga de España fueron hasta el Estadio Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid con la esperanza intacta de poder llegar a cinco duelos sin saber de derrotas en una buena racha que ha tenido Jorge Sampaoli en su regreso al club. Pero no lo consiguieron.

Luka Modric (5'), Lucas Vázquez (79') y Federico Valverde (81'), más el descuento de Erik Lamela (54'), decretaron el 3-1 con el que Sampaoli sumó la primera derrota en su segundo periodo en el cuadro sevillano. Por eso, tras el pitazo final se tomó un minuto para, fiel a su estilo, masticar la rabia.

"Hicimos mucho y no nos llevamos nada"

El ex director técnico de Universidad de Chile y la selección chilena quedó muy molesto tras el esfuerzo de sus jugadores para intentar dar la sorpresa ante el elenco dirigido por Carlo Ancelotti, y así lo dejó saber en la conferencia de prensa posterior.

"El equipo empezó mal durante los primeros diez minutos y el Real Madrid aprovechó para marcar su gol. En el segundo tiempo, si no hubiera sido por ese error no forzado quizá estaríamos hablando de un resultado diferente. Lamentablemente, cuando te equivocas con este tipo de equipos, lo pagas caro. Hicimos mucho, pero no nos llevamos nada", lamentó el casildense.

Tras eso, consultado sobre una notoria supremacía de los jugadores del cuadro merengue, Sampaoli destaca que "no creo que hayamos sido dominados más allá del inicio del partido. El resto del primer tiempo intercambiamos el dominio y en el segundo tiempo fuimos totalmente dominadores y no sufrimos prácticamente nada hasta que llegó el segundo gol. Es Real Madrid y tuvo esa capacidad".

Así, Jorge Sampaoli tendrá que dar vuelta la página rápidamente, ya que el martes 25 de octubre debe recibir al Copenhague por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League, duelo que se disputará desde las 13:45 horas en el Estadio Sánchez-Pizjuán.