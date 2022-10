El volante chileno no suma minutos actualmente en el Mengao por una lesión, pero igual pareciera que no tiene cabida en el esquema de Dorival Junior. Por eso, Sampaoli mandó a preguntar desde España para ver si puede llevar a Pulgar de regreso al fútbol europeo.

Erick Pulgar no ha sumado minutos de acción con la camiseta de Flamengo el último tiempo producto de una lesión en su tobillo, pero de todas formas la gran plantilla de Dorival Júnior permite pensar que no tiene mucha cabida en el esquema. Por eso, el mismísimo Jorge Sampaoli podría aparecer como su salvador desde el Sevilla.

Así al menos lo reconoció recientemente el corresponsal chileno Enzo Olivera en el programa Pelota Parada de TNT Sports, quien desde Europa aseguró que le llegó tremenda información relativa a que el ex director técnico de Universidad de Chile y la selección chilena mandó a preguntar por el mediocampista criollo para poder ficharlo.

"El propio Sampaoli pidió que pregunten por Pulgar"

Para cerrar su habitual reporte desde el Viejo continente para Pelota Parada, Olivera lanzó: "Ojo, porque me dicen hace un rato que en el entorno de Erick Pulgar no están contentos con los minutos que está teniendo en el Flamengo, y que se activa el interés del Sevilla por él".

"El propio Jorge Sampaoli ha pedido que pregunten por él porque es un jugador que no está teniendo los minutos deseados en el fútbol brasileño, y me comentan acá en España, en Sevilla, que uno de los nombres que quiere Sampaoli para la próxima temporada es el del chileno Erick Pulgar", complementó. Eso sí, desde Brasil respondieron de inmediato.

Tras lanzar tremenda bomba, Olivera se despidió del programa de la señal deportiva y fue el turno de Monique Danello, la corresponsal desde el país de la samba, de entrar en escena. Y le envió un mensaje directo a su colega, y también a Jorge Sampaoli.

De entrada, Danello avisa que el exvolante de Universidad Católica volvió de su paso con la Roja por la fecha FIFA de septiembre "con una lesión en el tobillo, entonces no está siendo convocado y no tiene minutos aún porque no ha sido liberado por el departamento médico de Flamengo para entrenar con sus compañeros".

"Ya está haciendo algunos trabajos en cancha, pero aún no entrena con el grupo, pero yo no pienso que Flamengo tenga la intención de negociar por Erick Pulgar. Tiene contrato hasta el final del 2025, y el club tiene intención de intentar una cosa muy buena para João Gomes, que es de la misma posición, es más joven y de la base del club", añade.

Así, cierra apuntando que "Flamengo piensa intentar algo muy bueno con él, entonces Erick va a ser una pieza importante para la próxima temporada, y ahora que se recupere para la final de Copa Libertadores y el fin de temporada también".