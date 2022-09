Joaquín Montecinos no lo pasó nada de bien este domingo en la Liga MX y terminó sufriendo una aplastante goleada. El extremo fue titular en la derrota por 6-1 de los Xolos de Tijuana ante el Pachucha, donde el chileno aportó con una asistencia en apenas 20 segundos.

El elenco del ex Audax Italiano está dando la pelea para dejar los últimos lugares y así meterse en la zona de clasificación a la fase eliminatoria. Sin embargo, la paliza recibida frente a los Tuzos los aleja de ese objetivo y los obliga a sumar de a tres para no perder su oportunidad.

El Pachuca supo sacar ventajas en el comienzo del partido y logró abrir el marcador a los 20' minutos de juego con Romario Ibarra. Dos más tarde, Erick Sánchez pudo estirar las diferencias para así comenzar a asegurar la victoria para los dueños de casa.

El momento del chileno llegaría en el complemento. Apenas 20 segundos habían pasado de la segunda parte cuando Joaquín Montecinos encaró por la banda derecha para ir a buscar la remontada de los Xolos.

El centro del extremo terminó encontrando la cabeza de Alexis Canelo, que no dudó en meter un frentazo letal a la portería para dejar todo 2-1. El partido comenzaba a ilusionar para el Tijuana, pero luego vendría lo peor.

Pachuca se hizo respetar y con todo. A los 52' otra vez Erick Sánchez, Avilés Hurtado en los 72', Nicolás Ibáñez a los 73' e Israel Luna con el reloj en los 81' terminaron por sellar una goleada por 6-1 que le permite al club llegar al tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX.

El resultado amarga a los Xolos, que comienzan a alejarse de su objetivo. Con 15 puntos, se quedan en el puesto 14 de la clasificación, fuera de la zona de eliminatorias e igualado con Mazatlán y Cruz Azul, aunque con una diferencia de gol considerable (-4, -11 y -12, respectivamente).

Joaquín Montecinos no lo pasa bien en su aventura por la Liga MX y, pese a haber brillado en el fútbol chileno, no logra levantar el rumbo de un Tijuana que no puede repetir los errores. Con dos partidos más para terminar la fase regular, deberá ganar como sea si quiere lograr entrar a la pelea por el título.

