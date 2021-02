Mourinho se defiende de las críticas: "Mis métodos siguen siendo los mejores del mundo"

El Tottenham de Jose Mourinho vive dos realidades opuestas en la Premier League y en la Europa League. Mientras los Spurs avanzan a paso firme en el torneo internacional, en la liga inglesa no han podido convencer y se mantienen bastante lejos de la parte alta de la tabla de posiciones.

Actualmente, el Tottenham marcha en la novena posición de la tabla con sólo 36 puntos y está a 23 del líder Manchester City. Sin embargo, los de Mou vienen bien en la Europa League: ganaron 4-1 en la ida de los 16vos de final ante Wolfsberg y el miércoles cierran la serie.

De los últimos cinco encuentros en Premier, el Tottenham sólo ha ganado uno y ha perdido los otros cuatro. Es por esto que las críticas a Mourinho no se han hecho esperar y cada vez tiene más detractores por su poco vistoso fútbol.

Pese al complicado panorama de los Spurs en la liga local, para Mou no hay problemas en su planteamiento: "Mis métodos siguen siendo los mejores del mundo. No me los cuestiono ni replanteo para nada".

"No sé a que se refiere con crisis. Si eso significa frustración y tristeza en el vestuario, sí, porque nadie está contento, pero los grupos están en crisis cuando no están juntos y no es el caso aquí. Diría que es una mala racha", añadió tras la derrota ante el West Ham del domingo pasado.