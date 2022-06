Gustavo Poyet no duda quién es el mejor jugador que ha entrenado en su carrera: "Luka Modric tiene un don especial y es extraordinaria su forma de ver el fútbol"

El ex entrenador uruguayo de Universidad Católica, Gustavo Poyet, dejó atrás su paso en falso por la UC y hoy es el flamante director técnico de la selección de Grecia, que tras quedar fuera del Mundial de Qatar 2022 confía en el charrúa con la mira puesta en la Eurocopa de Alemania 2024.

En conversación con el diario As de España, Poyet reveló que el mejor jugador que ha tenido en frente es Luka Modric, a quien dirigió en calidad de ayudante técnico en Tottenham.

“Tuve jugadores muy buenos como técnico principal, pero si sumo mis años de asistente, Modric es el mejor que entrené. Es extraordinaria su forma de ver el fútbol, cómo hace todo fácil, cómo para y acelera cuando tiene que hacerlo, cómo golpea el balón de cualquier forma”, dijo Poyet.

El entrenador agrega que “y es así, todos los días. Fue un placer tenerlo y verlo donde está. Cada año decimos que va a ser el último… Y Luka sale y contesta: ‘No, otro más’. Y eso es lo lindo. No termina porque tiene un don especial”.

Otro tema sabroso abordado por el ex DT de la UC es el arribo de Aurélien Tchouameni como refuerzo del Real Madrid. Poyet hizo debutar al mediocampista francés de 22 años en el Girondins de Burdeos la temporada 2018-19.

“Él estaba en el filial y tenía un físico espectacular. El verano, tras clasificarnos para la Europa League, subió a entrenar con nosotros y se veía su tremendo potencial. Se ganó el debut y se notaba que iba a crecer. Cuando se fue al Mónaco por diez millones no me llamó la atención. Ahora llega al Madrid y me da alegría por cómo es como persona. Es inteligente, de buena familia, tiene una gran dedicación... Lo posee todo para triunfar. Va a tener tiempo de adaptarse y que le vaya bien”, dijo el charrúa.

Por último, Poyet explica que a Tchouameni “le gusta mucho jugar por delante de la defensa, en la posición de Casemiro. Solo o formando un doble pivote. Tiene capacidad para ser un ‘box to box’, con llegada a ambas áreas. Además de potencia, buen remate, buen cabeceo, le pega bien. (…) Él va a querer jugar hoy, pero si no sucede, no pasa nada”.