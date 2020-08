Gonzalo Jara vislumbra su futuro como DT: "Varios de los seleccionados podríamos ser un gran aporte para los más chicos"

Gonzalo Jara, histórico de La Roja y actual jugador de Mazatlán FC de la Liga MX, reveló sus planes para el día en que se despida del fútbol profesional, asegurando que espera dirigir en selecciones menores.

En conversación con Las Últimas Noticias, el zaguero chileno reveló que una vez que cuelgue los botines le encantaría trabajar como estratega de futbolistas juveniles:

"Creo que varios de los seleccionados podríamos ser un gran aporte para los más chicos. Con nuestra experiencia podemos ayudar a sacar buenos futbolistas para el futuro. Creo que ahí hay un déficit en los clubes", comentó Jara.

Pero además el defensor de La Roja aprovechó de recordar y destacar el trabajo en clubes como Huachipato, a quienes alabó por su preocupación por los jugadores en formación:

"Cuando yo estaba en Huachipato se preocupaban de darnos desayuno y almuerzo. En Chile no son muchos los clubes que lo hacen. Alimentar a los chicos después de los entrenamientos. Creo que eso es importante. En algunos clubes no saben qué hacen los chicos después del entrenamiento. Algunos pasan a comerse un completo y eso no está bien. Hay que ser profesionales y creo que en eso puedo aportar", reveló Jarita.

Pese a reconocer sus planes post retiro, Gonzalo Jara asegura que tiene "cuerda para rato", por lo que no ve su salida del fútbol profesional como algo tan cercano:

"Me siento con ganas de seguir jugando. Por eso cada día me preparo de la mejor forma. Durante mi carrera no he tenido graves lesiones. No sé dónde seguiré cuando termine mi contrato en México".

Jarita finaliza contrato a fin de este año con Mazatlán FC de la Liga MX.

Eso sí, el defensor de La Roja ya tiene una idea bastante clara de dónde quiere seguir su carrera en caso de no renovar en la Liga MX:

"De todos los países en los que he estado, algo me ha quedado. El fútbol argentino es uno de los mejores en que he jugado. Ahora, si me preguntas dónde me gustaría, puedo decir que China, Chipre, en una de ésas, Emiratos (Árabes)", finalizó Jara.

Actualmente el chileno milita junto a Mazatlán en el puesto dieciseis del torneo de México, con 6 unidades, sólo por encima de Atlético San Luis y Atlas, que ostentan 15.