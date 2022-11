La espera terminó, el Mundial de Qatar 2022 da su pitazo inicial este domingo y, en el marco de la primera jornada del grupo D, la selección de Francia mide fuerzas con Australia para iniciar su camino a la defensa del título que consiguió en la edición pasada de la Copa del Mundo.

¿Cuándo juegan Francia vs Australia por el Mundial de Qatar?

Francia choca ante Australia este martes 22 de noviembre a las 16:00 horas de Chile en el Al Janoub Stadium de la ciudad de Al-Wakrah, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo D?

El duelo de Francia vs Australia se podrá ver en vivo por TV abierta en Chilevisión y Canal 13, además de DirecTV Sports en cable en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

CHV

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Canal 13

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de las señales online de CHV y Canal 13 (solo con internet hogar, no por redes móviles), además de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV.

Bolivia: 15:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 16:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 14:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 13:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 16:00 horas por por Tigo Sports.

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Latina.

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos. Montecable 1, NS Eventos 1.

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports, Televen.

¿Cómo llega Francia a la defensa de su título?

Los Galos llegan heridos a su debut mundialista al cerrar su participación en el Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League con una derrota 2 a 0 en manos de Dinamarca, resultado que los dejó en el tercer lugar de la clasificación con sólo cinco unidades.

Revisa la nómina de Francia para el Mundial de Qatar:

Recientemente, luego que se confirmara la baja de Christopher Nkunku, el técnico Didier Deschamps convocó a Randal Kolo Muani.

Porteros

Areola (West Ham).

Lloris (Tottenham Hotspur).

Mandanda (Rennes).

Defensas

Lucas Hernandez (Bayern Múnich).

Theo Hernandez (AC Milan).

Kimpembe (Paris Saint-Germain).

Konaté (Liverpool).

Koundé (Barcelona).

Pavard (Bayern Múnich).

Saliba (Arsenal).

Upamecano (Bayern Múnich).

Varane (Manchester United).

Centrocampistas

Camavinga (Real Madrid).

Fofana (Mónaco).

Guendouzi (Olympique de Marsella).

Rabiot (Juventus).

Tchouaméni (Real Madrid).

Veretout (Olympique de Marsella).

Delanteros

Benzema (Real Madrid).

Coman (Bayern Múnich).

Dembélé (FC Barcelona).

Giroud (AC Milan).

Griezmann (Atlético de Madrid).

Mbappé (Paris Saint-Germain).

Kolo Muani (RB Leipzig).

Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Grupo D en Qatar 2022