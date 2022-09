Francia vs Dinamarca | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la última fecha de la UEFA Nations League

Un partido dificilísimo es el que tendrá que enfrentar la selección de Francia que visitará a Dinamarca en un duelo correspondiente a la última fecha de la UEFA Nations League. De no tener un buen resultado, los galos podrían salir últimos del grupo A1, mientras que los daneses tienen opciones de terminar primeros.

El conjunto que en esta pasada llega comandado por figuras como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Raphaël Varane, ha tenido una mala Liga de Naciones en la que se ubican penúltimos con 5 unidades y una sola victoria justamente ante Austria en la fecha pasada, al que le ganaron 2-0 de local gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Olivier Giroud.

La realidad del equipo danés es muy distinta y se ubica segundo del grupo con 9 puntos, aunque en la jornada anterior cayeron de visita 2-1 ante el puntero Croacia luego de los goles de Borna Sosa y Lovro Majer para los locales y el descuento de Christian Eriksen.

El conjunto nórdico tiene que ganar y esperar que los croatas pierdan ante Austria para ser primeros del grupo y así pasar a las semifinales del torneo. Mientras que los galos necesitan sumar puntos para que así los austríacos no los superen y los manden a la segunda categoría de la Nations League.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Dinamarca vs Francia por la UEFA Nations League?

Dinamarca vs Francia juegan este domingo 25 de septiembre a las 15:45 horas de Chile en el Parken Stadion.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Dinamarca vs Francia por la UEFA Nations League?

El encuentro será transmitido en vivo online a través de Star+.