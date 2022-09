España vs Suiza | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la fecha 5 de la UEFA Nations League

España recibirá a Suiza en un atractivo duelo del grupo A2 de la Nations League correspondiente a la fecha 5 del torneo. De ganar, los hispanos podrían lograr la clasificación a la fase final y de paso mandar al descenso a su rival.

La selección dirigida por Luís Enrique está puntera de su grupo con 8 puntos sumando dos victorias y dos empates, y en su último duelo le ganaron en su casa por 2-0 a República Checa gracias a las anotaciones de Carlos Soler y Pablo Sarabia.

Realidad opuesta es la que viven los suizos que se ubican últimos del grupo con solo 3 puntos, sumando una victoria que consiguieron en la fecha pasada gracias a la victoria de local por 1-0 ante Portugal con solitario tanto de Haris Seferović al minuto de juego.

En el partido que jugaron ambos países en la fecha 3 del torneo, la selección española se impuso de visita por 1-0 con un tanto de Pablo Sarabia a los 13 minutos de juego.

España puede clasificar a la semifinal de la competición europea si logra los 3 puntos y si Portugal cae en su duelo ante los checos. Mientras que Suiza podría condenar su descenso si llega a perder y República Checa gana su partido.

Día y hora: ¿Cuándo juegan España vs Suiza por la UEFA Nations League?

España vs Suiza juegan este sábado 25 de septiembre a las 15:45 horas de Chile en el Estadio La Romareda.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a España vs Suiza por la UEFA Nations League?

El encuentro será transmitido en vivo online a través de Star+.