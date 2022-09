Portugal vs República Checa | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la fecha 5 de la UEFA Nations League

En el marco de la fecha 5 de la UEFA Nations League, República Checa recibirá a Portugal en el Sinobo Stadium en el duelo correspondiente al grupo A2 del torneo, en el que ambos equipos tienen opciones de pasar a la fase final del campeonato.

Los lusos se ubican segundos de su grupo con 7 puntos, una unidad menos que España que está puntero y que de momento estaría clasificando a las semifinales del torneo. La selección dirigida por Fernando Santos hipotecó sus opciones de clasificar luego de su derrota por 1-0 ante Suiza en la fecha pasada gracias al tanto de Haris Seferović.

Mientras que los checos están terceros del grupo con 4 unidades y buscarán ganarle al equipo de Cristiano Ronaldo para así llegar con vida a la última fecha. En su anterior encuentro cayeron inapelablemente por 2-0 ante España luego de las anotaciones de Carlos Soler y Pablo Sarabia.

El equipo de Portugal que cuenta con figuras como Bruno Fernandes, João Cancelo, Bernardo Silva y el propio CR7 quien anunció que aún tiene para rato en la selección, tiene la obligación de ganar en este duelo para así definir la clasificación en la última fecha cuando reciba a España en un par de días más.

Por su parte, la selección dirigida por Jaroslav Šilhavý cerrará su participación en el certamen visitando a Suiza, en un duelo que podría definir al descendido a la Segunda División de la Liga de Naciones europea.

Día y hora: ¿Cuándo juegan República Checa vs Portugal por la UEFA Nations League?

República Checa vs Portugal juegan este sábado 24 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a República Checa vs Portugal por la UEFA Nations League?

El partido será transmitido por la señal de ESPN en los siguientes canales:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a República Checa vs Portugal por la UEFA Nations League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.