Borja Iglesias logró su esperada convocatoria a la selección de España de la mano del Real Betis. El delantero ha sido una de las piezas claves en el elenco de Manuel Pellegrini y por fin recibió el llamado de Luis Enrique a la Roja europea, algo que lo tiene más que feliz.

Buscando su debut oficial en la UEFA Nations League este fin de semana y soñando con ganarse un cupo para el Mundial de Qatar 2022, el delantero disfruta del momento. Este jueves en conferencia de prensa abordó su presente y tuvo elogios para el Ingeniero, fundamental para su alza futbolística.

"La realidad es que Manuel ha sido muy importante y le estoy muy agradecido. Llegó al club en un momento en el que mi situación no era fácil, los primeros meses participé menos de lo que me gustaría pero me ayudó a recuperar el nivel que creo que es el mío", dijo sobre el DT.

Pero tras ello, fue consultado por las diferencias entre Manuel Pellegrini y Luis Enrique, sorprendiendo con su respuesta. Y es que el Panda ha tenido al Ingeniero desde hace ya dos años, mientras que al seleccionador de España lo viene recién conociendo.

"Son muy buenos los dos, pero muy distintos", lanzó de entrada el goleador. "Manuel es un entrenador muy tranquilo con facilidad para explicar las cosas y convencerte de ellas", valoró del técnico chileno.

Ya sobre el estratega de la selección española, Borja Iglesias se inclinó por el Ingeniero. "Luis Enrique igual pero es más nervioso, te transmite con más intensidad".

Aunque más allá de diferencias, valoró el aporte de ambos. "Tienen puntos en común en ideas de juego ofensivas, pero son distintos. Cada uno es especial porque es como es".

¿Cuándo juega España por la UEFA Nations League?

España se prepara para ir a pelear el Mundial de Qatar 2022, pero antes tiene otro desafío que enfrentar. Esta semana la Roja de Europa cierra su participación en la fase de grupos de la UEFA Nations League, buscando mantener el liderato.

El elenco español es el puntero invicto del Grupo 2 de la Liga A con 8 puntos, pero con solo una unidad de ventaja. Este sábado 24 a las 15:45 horas de nuestro país, se enfrentan a Suiza intentando alargar su buena racha.

Pero pase lo que pase, todo se definirá el día martes 27, cuando a la misma hora España se vea las caras con la Portugal de Cristiano Ronaldo, su escolta hasta ahora. Un partido de gigantes europeos y que definirá al clasificado a la fase final.